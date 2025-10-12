Вопрос мира на Украине разбил стороны на два лагеря – Песков включил Трампа в наш

Россия вновь подтвердила свою готовность к поиску дипломатического решения конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также обратил внимание на то, что аналогичные призывы к мирным переговорам звучат и от кандидата в президенты США Дональда Трампа.

«Российская сторона продолжает говорить о том, что мы готовы к мирному урегулированию. И мы также слышим, что Трамп всё-таки все время говорит о необходимости садиться за стол переговоров. И из этого мы делаем вывод, что он сохраняет всё-таки политическую волю. Но европейцы, киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле», — отметил Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о наличии предпосылок для диалога между Москвой и Киевом. Американский лидер уверен, что стороны не только готовы к обсуждению, но и заинтересованы в нём, а потому переговорный процесс может быть запущен в ближайшее время.