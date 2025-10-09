Валдайский форум
Трамп: Москва и Киев скоро начнут переговоры по урегулированию конфликта

Обложка © Flickr / The White House

Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Москва и Киев готовы к диалогу. По его словам, стороны имеют стимулы для обсуждения, а дипломатический процесс может начаться в «скором времени». Об этом он заявил во время встречи с лидером Финляндии Александром Стуббом.

Трамп подчеркнул, что США и Финляндия тесно взаимодействуют по украинскому кризису. Он также добавил, что у сторон есть множество причин для переговоров и выразил надежду, что они вскоре сядут за стол переговоров.

«У них есть множество причин для этого. И я думаю, что они довольно скоро сядут за стол переговоров», — сказал хозяин Белого дома, имея в виду Россию и Украину.

А ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Штаты располагают мощными видами вооружений, которые пока не были переданы Украине, но способны нанести серьёзный ущерб при необходимости. Он отметил, что администрация Дональда Трампа сохраняет множество козырей в рукаве относительно урегулирования украинского конфликта. Он подчеркнул, что окончательное решение о передаче Киеву новых видов вооружений остаётся исключительной прерогативой американского лидера.

