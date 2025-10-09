Президент Финляндии прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

Президент Финляндии Александр Стубб в четверг, 9 октября, прибыл в Вашингтон на встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Республиканец приветствовал Стубба при выходе из автомобиля рукопожатием, которое продлилось несколько секунд. После этого политики обменялись несколькими репликами и направились в здание Белого дома, игнорируя вопросы журналистов. Об этом свидетельствуют кадры трансляции мероприятия.

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич назвал президента Финляндии Александра Стубба настоящим русофобом и людоедом. При этом, как подчеркнул эксперт, Стубб действует осторожно и срывает свои подлинные взгляды. Сам Стубб недавно заявил, что Дональд Трамп изменил подход к урегулированию конфликта вокруг Украины, перейдя в отношениях с Россией с пряника на кнут.