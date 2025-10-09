Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 20:27

Президент Финляндии прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

Обложка © X / The White House

Обложка © X / The White House

Президент Финляндии Александр Стубб в четверг, 9 октября, прибыл в Вашингтон на встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Видео © X / The White House

Республиканец приветствовал Стубба при выходе из автомобиля рукопожатием, которое продлилось несколько секунд. После этого политики обменялись несколькими репликами и направились в здание Белого дома, игнорируя вопросы журналистов. Об этом свидетельствуют кадры трансляции мероприятия.

Украинский политик Соскин: Стубб пытается спровоцировать Россию на конфликт
Украинский политик Соскин: Стубб пытается спровоцировать Россию на конфликт

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич назвал президента Финляндии Александра Стубба настоящим русофобом и людоедом. При этом, как подчеркнул эксперт, Стубб действует осторожно и срывает свои подлинные взгляды. Сам Стубб недавно заявил, что Дональд Трамп изменил подход к урегулированию конфликта вокруг Украины, перейдя в отношениях с Россией с пряника на кнут.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Александр Стубб
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar