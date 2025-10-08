Президент Финляндии Александр Стубб — русофоб и настоящий «людоед», но при этом не является классическим фашистом. Такую характеристику европейскому политику дал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич. По его словам, Стубб действует осторожно и скрывает свои истинные взгляды.

«Стубб, безусловно, людоед. И антисоветское, и антироссийское мировоззрение родилось прежде него самого. Но объективности ради, он не выделяется по этому признаку. Потому что другие европейские лидеры в абсолютном большинстве — ровно такие же русофобы. Стубб просто в одной шеренге с ними», — подчеркнул специалист в беседе с NEWS.ru.

Межевич охарактеризовал фашизм Стубба как своеобразный с провинциальным уклоном. Он уверен, что финский лидер никогда не станет открыто демонстрировать антисемитизм, несмотря на соответствующие взгляды, и даже в экстремальных ситуациях не позволит себе это проявить публично. Эксперт также отметил, что Стубб избегает публичной поддержки полуфашистской партии «Истинные финны», к которой он испытывает симпатию, но никогда об этом не заявит открыто.

А ранее Life.ru писал, что Александр Стубб пытается спровоцировать Россию на конфликт. На Украине считают, что финский политик хочет втянуть РФ в конфликт на Балтийском и Финском направлениях. Также эксперты не исключают возможных провокаций со стороны Финляндии на фоне антироссийской политики хельсинкских элит.