Европа не находится в состоянии войны с Россией. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью CNN, комментируя слова Лаврова о «фактической войне НАТО и ЕС против Москвы»

«Мы не находимся в состоянии войны с Россией», — подчеркнул Стубб.

По его мнению, Запад должен сохранять спокойствие, выстраивать систему защиты и не реагировать слишком остро на внешние угрозы.

А ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил о тревожной риторике отдельных представителей ЕС и НАТО, твердящих о приближении третьей мировой войны. Глава МИД РФ подчеркнул, что подобные заявления дестабилизируют международную обстановку.