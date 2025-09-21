Заявлениями о гарантиях безопасности Киеву президент Финляндии Александр Стубб пытается спровоцировать Россию на эскалацию конфликта. Об этом заявил бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы, украинский политик Олег Соскин.

«По всем параметрам видно, что он хочет втянуть Россию в конфликт на Балтийском и Финском направлениях. Финляндия нарушила все договоры: она больше не нейтральная, и ты этим пользуешься», – сказал он, обращаясь к Стуббу.

Политик добавил, что не исключает возможных провокаций со стороны Финляндии в отношении России на фоне антироссийской политики хельсинкских элит.