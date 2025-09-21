Украинский политик Соскин: Стубб пытается спровоцировать Россию на конфликт
Александр Стубб. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Заявлениями о гарантиях безопасности Киеву президент Финляндии Александр Стубб пытается спровоцировать Россию на эскалацию конфликта. Об этом заявил бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы, украинский политик Олег Соскин.
«По всем параметрам видно, что он хочет втянуть Россию в конфликт на Балтийском и Финском направлениях. Финляндия нарушила все договоры: она больше не нейтральная, и ты этим пользуешься», – сказал он, обращаясь к Стуббу.
Политик добавил, что не исключает возможных провокаций со стороны Финляндии в отношении России на фоне антироссийской политики хельсинкских элит.
Ранее Александр Стубб заявил, что Европа не планирует учитывать интересы России при разработке гарантий безопасности для Киева. Он подчеркнул, что у Москвы не будет права вето на их формат. Политик также признал готовность европейских стран к возможной военной эскалации на Украине.