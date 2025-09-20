Стубб: Европа не намерена учитывать интересы РФ в гарантиях безопасности Киеву

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа не планирует учитывать интересы России при разработке гарантий безопасности для Киева. Он также отметил готовность европейских стран к возможной военной эскалации на Украине.

В интервью изданию The Guardian Стубб заявил, что обсуждаемые гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после достижения соглашения между Москвой и Киевом. При этом он подчеркнул, что у России не будет права вето на формат этих гарантий.

«Для меня не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, не согласится, но суть не в этом», — отметил Стубб.

Кроме того, президент ответил на вопрос о том, означают ли эти гарантии готовность европейских стран участвовать в возможной военной эскалации на Украине. Он добавил, что в этом и заключается суть гарантий безопасности.