Урегулирование украинского кризиса возможно исключительно при согласии России, поскольку его условия напрямую затрагивают безопасность страны. Так российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что Москва не должна обладать правом голоса при обсуждении гарантий безопасности для Украины.

Пушков охарактеризовал слова финского лидера как глупость, подчеркнув, что если бы Москва действительно не имела никакого влияния в этом процессе, то встреча между американским лидером Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске не состоялась бы. Сенатор выразил уверенность, что Стубб и подобные ему политики на протяжении длительного времени безуспешно пытаются навязать Москве неприемлемые для неё условия, что и является главной причиной отсутствия прогресса в урегулировании.

В подтверждение своей позиции он процитировал слова Трампа, обращённые к европейцам, которые были возмущены своим отстранением от переговоров: «У них было целых три года на переговоры».

«Трамп таким образом дал понять, что Европа не хочет, не способна и не может добиться урегулирования. Так что Стуббу следовало бы взять свои слова обратно», — написал Пушков в Telegram-канале.