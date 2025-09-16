Заявления президента Финляндии Александра Стубба о «российской имперской ДНК» являются безосновательными и не выдерживают никакой критики. Такое мнение в своём микроблоге в социальной сети X выразил американский журналист Томас Фази.

«Это за гранью шуток. Здесь похожий на психопата лидер страны, единственным вкладом в развитие человечества которой можно назвать Nokia 3310, пытается убедить нас в том, что русские… злобные нелюди», — заявил он.

По мнению журналиста, Россия оказала фундаментальное влияние на становление европейской цивилизации, что полностью опровергает риторику Стубба.

Не так давно финский лидер заявлял о существовании у России так называемой «неискоренимой имперской ДНК», а также утверждал, что президент РФ Владимир Путин якобы планировал завершить конфликт на Украине в течение четырёх дней.

Ранее Стубба раскритиковали и в Европе. Кипрский журналист Алекс Христофору осудил политика за слова о Путине.