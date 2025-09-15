В Европе раскритиковали финского президента за лживые слова о Путине
Журналист Христофору раскритиковал лидера Финляндии Стубба за речь о Путине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Журналист с Кипра Алекс Христофору выразил своё несогласие с резкими словами президента Финляндии Александра Стубба в адрес президента России Владимира Путина. Своим мнением он поделился в социальной сети X.
По словам журналиста, на мероприятии «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве финский президент утверждал, что Путин якобы планировал завершить конфликт на Украине всего за четыре дня.
«(Экс-глава объединённого комитета начштабов ВС США. — Прим. Life.ru) Марк Милли сформулировал цель, которую он (Стубб. — Прим. Life.ru) приписал Путину», — отметил журналист.
Напомним, 11 сентября состоялась очередная встреча президента Финляндии Александра Стубба с Владимиром Зеленским в Киеве в рамках официального визита. На вокзале финского лидера встречали руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и глава МИД Украины Андрей Сибига.