Журналист с Кипра Алекс Христофору выразил своё несогласие с резкими словами президента Финляндии Александра Стубба в адрес президента России Владимира Путина. Своим мнением он поделился в социальной сети X.

По словам журналиста, на мероприятии «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве финский президент утверждал, что Путин якобы планировал завершить конфликт на Украине всего за четыре дня.

«(Экс-глава объединённого комитета начштабов ВС США. — Прим. Life.ru) Марк Милли сформулировал цель, которую он (Стубб. — Прим. Life.ru) приписал Путину», — отметил журналист.