Стубб: Трамп перешёл от пряника к кнуту с Россией из-за Украины

Президент Финляндии Александр Стубб заявил об изменении подхода президента США Дональда Трампа к урегулированию украинского конфликта. Об этом он сообщил в интервью европейскому изданию Politico.

Он заявил, что Трамп якобы «перешёл к кнуту», увидев, что «пряник редко работает с россиянами».

«Увидев, что пряник редко работает с россиянами, Трамп перешел к кнуту. Теперь вопрос лишь в том, насколько большой будет кнут», — сказал Стубб.

Накануне Дональд Трамп заявил об отправке американских атомных подводных лодок к российским берегам. При этом он подчеркнул, что эти субмарины обладают высочайшей скрытностью и их невозможно обнаружить. А также выразил надежду, что применять их по назначению не придётся.