Опрос: Более половины американцев недовольны Трампом

Большинство граждан Соединённых Штатов выражают недовольство работой президента Дональда Трампа на его посту. Соответствующие данные были получены в результате исследования, проведённого компанией YouGov и изданием Economist.

Согласно опубликованным результатам, 54% респондентов негативно оценивают деятельность американского лидера. Позитивную оценку действиям Трампа дали лишь 40% опрошенных, а 5% граждан затруднились с ответом.

Особую критику вызвала политика президента в сфере инфляции и цен — 60% неодобрения, а также в области экономики и трудоустройства — 53% негативных оценок. Опрос проводился в конце сентября среди 1656 взрослых американцев и имеет статистическую погрешность в 3,4 процентных пункта.

Ранее Дональд Трамп высказал мнение о низком уровне доверия граждан Украины к Владимиру Зеленскому. Комментируя возможные территориальные компромиссы со стороны Киева, американский политик отметил, что бывший комик будет действовать исходя из собственных решений.