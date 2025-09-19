ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину вновь превысил 79%

Россияне по-прежнему доверяют деятельности президента РФ Владимира Путина, хотя за последнюю неделю этот показатель немного снизился и остановился на отметке в 79,4%. Об этом сообщает ВЦИОМ со ссылкой на опрос, проведённый с 8 по 14 сентября среди 1,6 тысячи россиян.

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,4% участников опроса (минус 1,4 п.п.), уровень одобрения деятельности президента уменьшился на 1,9 п.п. и составляет 75,9%», — говорится в тексте.

При этом работу российского правительства одобряют 50,3%. Также 59% респондентов выразили согласие с решениями председателя кабмина Михаила Мишустина. Что касается доверия парламентским партиям, то здесь лидирует «Единая Россия» (33% опрошенных поддержали её работу), затем идут КПРФ (10,2%), ЛДПР (10,5%), «Справедливая Россия — За правду» (4,1%), «Новые люди» (8,3%).