Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 05:42

Кадыров объяснил, почему считает себя ярым боевым пехотинцем Путина

Владимир Путин и Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Владимир Путин и Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает себя помощником и верным соратником президента России Владимира Путина во всех направлениях. Как и после вступления в должность в 2007 году, он остаётся «пехотинцем» российского лидера. Об этом чиновник заявил в интервью 19 сентября.

«Во всех смыслах! В деле обеспечения безопасности государства, политического развития я называю себя пехотинцем. Во всех направлениях я его помощник, верный соратник и ярый боевой пехотинец!», — сказал Кадыров в ответ на вопрос РИА «Новости».

Кадыров назвал себя пехотинцем Путина и не стал гадать о датах его визита в Чечню
Кадыров назвал себя пехотинцем Путина и не стал гадать о датах его визита в Чечню

Ранее Кадыров рассказал, как обхитрил СБУ и вернул украденного в Чехии жеребца Зазу. В 2023 году похититель открыл вольер и увёл коня. Однако затем Кадыров заявил о возвращении Зазу в Чеченскую Республику. Также он отметил, что жеребца удалось вернуть бесплатно: представители украинских спецслужб поссорились между собой в момент передачи, чем воспользовалась чеченская сторона и просто увела коня.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Рамзан Кадыров
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar