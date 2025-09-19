Кадыров объяснил, почему считает себя ярым боевым пехотинцем Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает себя помощником и верным соратником президента России Владимира Путина во всех направлениях. Как и после вступления в должность в 2007 году, он остаётся «пехотинцем» российского лидера. Об этом чиновник заявил в интервью 19 сентября.