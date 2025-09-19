Кадыров объяснил, почему считает себя ярым боевым пехотинцем Путина
Владимир Путин и Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram / Kadyrov_95
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает себя помощником и верным соратником президента России Владимира Путина во всех направлениях. Как и после вступления в должность в 2007 году, он остаётся «пехотинцем» российского лидера. Об этом чиновник заявил в интервью 19 сентября.
«Во всех смыслах! В деле обеспечения безопасности государства, политического развития я называю себя пехотинцем. Во всех направлениях я его помощник, верный соратник и ярый боевой пехотинец!», — сказал Кадыров в ответ на вопрос РИА «Новости».
Ранее Кадыров рассказал, как обхитрил СБУ и вернул украденного в Чехии жеребца Зазу. В 2023 году похититель открыл вольер и увёл коня. Однако затем Кадыров заявил о возвращении Зазу в Чеченскую Республику. Также он отметил, что жеребца удалось вернуть бесплатно: представители украинских спецслужб поссорились между собой в момент передачи, чем воспользовалась чеченская сторона и просто увела коня.