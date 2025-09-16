Кадыров рассказал, как обхитрил СБУ и вернул украденного в Чехии жеребца Зазу

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как ему удалось вернуть похищенного в Чехии жеребца. Он отметил, что договорился с украинскими спецслужбами, но в итоге не заплатил им ни копейки.

По словам главы Чечни, сотрудники СБУ оказались весьма сговорчивыми, поскольку, как он выразился, «любят лёгкие деньги». Они договорились о возвращении коня с европейцами, с которыми находятся в хороших отношениях.

«Мои ребята сказали как есть, что договариваются от моего имени. Пообещали наличными заплатить. Те достаточно быстро сделали всю работу, ну а мы не заплатили им и забрали коня, который, кстати говоря, первый из моего окружения попал под западные санкции», — рассказал Кадыров в беседе с РИА «Новости».

По его словам, жеребец находится в отличной физической форме. Глава региона добавил, что КСК «Ахмат» по всему миру скупает его потомство, которое европейцы успели произвести, когда жеребец находился у них. Кадыров отметил, что в Чехии за ним плохо ухаживали, но сейчас животное полностью здорово.