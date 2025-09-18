Путин объяснил, почему нельзя «напечатать денег и раздать»
Путин: Соблазн напечатать много денег и раздать людям приведёт к инфляции
Президент России Владимир Путин предостерёг от популистских мер в бюджетной политике, предупредив, что необдуманная денежная эмиссия для социальных выплат спровоцирует рост инфляции. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с руководителями парламентских фракций.
«Хочу обратить ваше внимание на будущую вашу работу, ближайшую, в рамках [подготовки] закона о бюджете. Это чрезвычайно важно. Много соблазнов появляется: вот сейчас напечатать денег, раздать. Какой будет результат? Инфляция», — подчеркнул президент. Он добавил, что в стремлении улучшить положение некоторых категорий граждан можно нечаянно добиться обратного эффекта.
Путин подчеркнул, что необходимо выбирать такие действия, которые бы фундаментально решали проблему. При этом он не исключил важность точечной поддержки и субсидий, отметив, что в ходе дискуссии с правительством парламентарии, вероятно, смогут выбрать оптимальные варианты.
Ранее Путин заявил, что экономика страны демонстрирует положительную динамику. По итогам июля текущего года валовой внутренний продукт показал увеличение на 0,4% относительно аналогичного периода прошлого года. За первые семь месяцев 2025 года совокупный рост валового внутреннего продукта составил 1,1%.