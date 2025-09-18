Путин объяснил, почему нельзя «напечатать денег и раздать»

Президент России Владимир Путин предостерёг от популистских мер в бюджетной политике, предупредив, что необдуманная денежная эмиссия для социальных выплат спровоцирует рост инфляции. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с руководителями парламентских фракций.

«Хочу обратить ваше внимание на будущую вашу работу, ближайшую, в рамках [подготовки] закона о бюджете. Это чрезвычайно важно. Много соблазнов появляется: вот сейчас напечатать денег, раздать. Какой будет результат? Инфляция», — подчеркнул президент. Он добавил, что в стремлении улучшить положение некоторых категорий граждан можно нечаянно добиться обратного эффекта.

Путин подчеркнул, что необходимо выбирать такие действия, которые бы фундаментально решали проблему. При этом он не исключил важность точечной поддержки и субсидий, отметив, что в ходе дискуссии с правительством парламентарии, вероятно, смогут выбрать оптимальные варианты.