Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 16:05

Путин предупредил, что российская экономика вынуждена пройти по острому лезвию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что правительство стремилось к балансу между поддержанием макроэкономической стабильности и предотвращением спада в экономике. По его словам, эта задача обсуждалась и с представителями российского бизнеса.
Российский лидер отметил, что в ходе обсуждения экономических трендов было достигнуто общее понимание необходимости принятия мер для сдерживания инфляции и укрепления макроэкономической устойчивости. Единогласно было решено, что такой подход обеспечит «охлаждение и мягкую посадку» экономики.

«И общим мнением было также, что необходимо пройти по такому острому лезвию — и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику ни переохладить, ни заморозить её. Обсуждали эти вопросы и с российским бизнесом, с различными бизнес-объединениями», — сказал Путин.

Путин рассказал, как два часа обсуждал с Мишустиным приоритеты бюджета на 2026 год
Путин рассказал, как два часа обсуждал с Мишустиным приоритеты бюджета на 2026 год

Ранее Путин заявил, что экономика страны демонстрирует положительную динамику. По итогам июля текущего года валовой внутренний продукт показал увеличение на 0,4% относительно аналогичного периода прошлого года. А за период с января по июль 2025-го общий показатель прироста ВВП достиг отметки в 1,1%.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Новости экономики
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar