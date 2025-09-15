Путин предупредил, что российская экономика вынуждена пройти по острому лезвию

«И общим мнением было также, что необходимо пройти по такому острому лезвию — и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику ни переохладить, ни заморозить её. Обсуждали эти вопросы и с российским бизнесом, с различными бизнес-объединениями», — сказал Путин.