Путин предупредил, что российская экономика вынуждена пройти по острому лезвию
Президент России Владимир Путин сообщил, что правительство стремилось к балансу между поддержанием макроэкономической стабильности и предотвращением спада в экономике. По его словам, эта задача обсуждалась и с представителями российского бизнеса.
Российский лидер отметил, что в ходе обсуждения экономических трендов было достигнуто общее понимание необходимости принятия мер для сдерживания инфляции и укрепления макроэкономической устойчивости. Единогласно было решено, что такой подход обеспечит «охлаждение и мягкую посадку» экономики.
«И общим мнением было также, что необходимо пройти по такому острому лезвию — и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику ни переохладить, ни заморозить её. Обсуждали эти вопросы и с российским бизнесом, с различными бизнес-объединениями», — сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что экономика страны демонстрирует положительную динамику. По итогам июля текущего года валовой внутренний продукт показал увеличение на 0,4% относительно аналогичного периода прошлого года. А за период с января по июль 2025-го общий показатель прироста ВВП достиг отметки в 1,1%.