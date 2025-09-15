Владимир Путин
15 сентября, 15:11

Путин рассказал, как два часа обсуждал с Мишустиным приоритеты бюджета на 2026 год

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне около двух часов обсуждал с премьер-министром Михаилом Мишустиным приоритеты проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Об этом он сообщил на совещании по экономическим вопросам.

«Вот с Михаилом Владимировичем вчера мы… Или позавчера? В ночь — долго, часа два, наверное, тоже обсуждали все эти вопросы», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что правительство продолжает работу над проектом главного финансового документа страны, в связи с чем проводится серия встреч по ключевым направлениям. По его словам, речь шла об исполнении социальных обязательств, финансировании национальных проектов и обеспечении безопасности России.

А ранее сегодня президент России Владимир Путин открыл объекты Роспотребнадзора в российских регионах. Встреча прошла в формате видеоконференции по случаю профессионального праздника работников санитарно-эпидемиологической службы.

