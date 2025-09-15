Путин заявил, что усилия по снижению инфляции в России дают результат
Усилия по снижению инфляции в России дают результат. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая в понедельник на совещании по экономическим вопросам.
Тенденцию по снижению инфляции российский лидер назвал достаточно яркой: если в июле рост потребительских цен, по оценке Кремля, составил 8,8%, то в августе — уже 8,1%.
«А сейчас траектория снижения инфляции — ниже прогнозов правительства и Банка России. Иными словами, усилия по снижению инфляции дают результат», — указал президент России.