Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

15 сентября, 14:57

Путин заявил, что усилия по снижению инфляции в России дают результат

Обложка © Life.ru

Усилия по снижению инфляции в России дают результат. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая в понедельник на совещании по экономическим вопросам.

Тенденцию по снижению инфляции российский лидер назвал достаточно яркой: если в июле рост потребительских цен, по оценке Кремля, составил 8,8%, то в августе — уже 8,1%.

«А сейчас траектория снижения инфляции — ниже прогнозов правительства и Банка России. Иными словами, усилия по снижению инфляции дают результат», — указал президент России.

