Путин заявил, что усилия по снижению инфляции в России дают результат

Усилия по снижению инфляции в России дают результат. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая в понедельник на совещании по экономическим вопросам.

Тенденцию по снижению инфляции российский лидер назвал достаточно яркой: если в июле рост потребительских цен, по оценке Кремля, составил 8,8%, то в августе — уже 8,1%.