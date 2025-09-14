Что подорожает в магазинах к середине сентября 2025: Полный список торговых позиций Оглавление 1. Мясо и птица 2. Молочные продукты 3. Яйца 4. Сахар и соль 5. Фрукты и овощи 6. «Борщевой набор» 7. Кофе и какао Продукты дорожают примерно каждый квартал. Иногда дешевеют. Но в сентябре 2025 года они будут расти в цене. Такая экономическая ситуация, к тому же на некоторые товары действует плановое подорожание. Life.ru представляет полный список того, что отнимет больше денег. 14 сентября, 10:00 К середине сентября 2025 года ряд продуктов подорожает. Обложка © «Шедеврум»

К 15 сентября нас снова ждёт ряд подорожаний. Мы рассказывали, какие позиции дорожали к 15 июля из-за пошлин и акцизов. Теперь на очереди осеннее подорожание. Эксперты называют его плановым, и легче от этого не становится. Тут не только сезонные товары, но и действительно необходимые для жизни вещи, например еда. Но всё подряд дорожать не будет, однако полный список всё равно внушителен и находится в этом материале.

1. Мясо и птица

Подорожание мяса — привычная история. Подорожание птицы тоже скоро станет обычным делом. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Говядина, свинина, курица, индейка — пожалуй, это четыре столпа современного мясного рынка. Иногда можно встретить мясо утки, зайца, лося, оленя... Но это для ценителей. Всё мясо к середине сентября может достаточно серьёзно подорожать. И причины тут две. Первая — издержки производства. Если вы никогда не видели линию убоя птиц или КРС, сложно будет это понять. Но цех убоя, который производит говядину, в 2015 году стоил в среднем 4 миллиона. Сейчас — 5 миллионов. И это рубли, но ведь у такого оборудования есть свои особенности. Что-то может поломаться, тогда придётся заказывать запчасти за рубежом. Из-за неурожая может возникнуть обычный падёж скота. Всё это классифицируется как издержки.

И самое неприятное — скоро зима, а значит, спрос на белковую пищу, например мясо, может сильно вырасти. Кроме того, в дело вступают сезонные факторы, в том числе удорожание кормов. Последнее — отголоски высоких цен на нефть, газ, твёрдое топливо и прочие энергоносители. Сырьё для кормов тоже дорожает, например кукурузный силос. В 2023 году тонна такого стоила 2700 рублей, сейчас уже 3500. Рост цен на мясо и птицу прогнозируется до 15%.

2. Молочные продукты

Подорожанием молока и сыра уже давно никого не удивишь. Сентябрь 2025 — не исключение. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Молочные продукты вырастут в цене на 10%, а в худшем случае — на 20%. Это тоже происходит из-за подорожания топлива. Тут всё ещё хуже: факторы удорожания включают в себя не только энергоносители и сырьё, но также логистику... Для транспортировки свежих молочных продуктов в торговые сети нужен как минимум молоковоз, плюс хранение молока, кефира, сыра и ряженки требует затрат на электроэнергию, ибо такую продукцию требуется охлаждать. В общем, тут классическая ситуация: электроэнергия дорожает по всему миру и всё остальное следует за ней.

3. Яйца

Куриные яйца тоже дорожают, пора переходить на перепелиные или вовсе завести своих кур. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Вслед за удорожанием куриного мяса ожидаемо дорожают яйца. Люди начинают отказываться от птицы, покупают её «производные», создают высокий спрос, а «невидимая рука рынка» корректирует цены не в пользу потребителей. И так из года в год, простые принципы экономики, сформулированные ещё Адамом Смитом в 1776 году. Но не только это является фактором удорожания данного продукта. Для того чтобы получить яйца, нужно содержать кур-несушек. Желательно в чистоте, а ещё кормить их комбикормом с витаминными добавками. Корма дорожают, как и добавки. Поэтому яйца могут подняться в цене процентов на 15.

4. Сахар и соль

Сахар и соль тоже подорожают. Хотя производят их по-разному, сахар растёт на земле, а соль выкачивают из её недр. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Сахар и соль тоже могут подорожать примерно на 10%. В случае с сахаром понятно: неурожай. По всей видимости, глобальный. Для выращивания сахарного тростника ещё в рабовладельческие времена требовались гектары земли, сейчас ещё хуже, ведь место на планете заканчивается, но аппетиты, наоборот, растут. Свекольный сахар тоже зависит от такого фактора, как урожай. В этом году он не очень обильный. А вот соль не связана с урожайностью. Её добывают либо из морской воды, либо из-под земли вакуумным методом. И то, и другое требует дорогостоящего технического оснащения, электроэнергии, обученного персонала. Они дорожают изо дня в день!

5. Фрукты и овощи

Зарубежные фрукты и овощи дорожают просто потому, что это зарубежные фрукты и овощи. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Зарубежные фрукты и овощи подорожают на 25%, в лучшем случае — на 20%. Этому способствуют ограничения ввоза продукции из-за рубежа, требования по типу декларации соответствия и фитосанитарного сертификата, волатильность валют, в том числе иностранных, и непредсказуемость курса, к примеру маната. Вне зависимости от того, что за страна происхождения у фруктов и овощей, цены поднимутся.

6. «Борщевой набор»

«Борщевой набор» — это список жизненно важных продуктов. И да, так получилось, что из них можно сварить борщ. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

«Борщевой набор» — это список продуктов, которые нужны для приготовления борща. Но не только. На самом деле в нём есть жизненно важные позиции. Набор включает в себя картофель, капусту, морковь, репчатый лук и свёклу. Это минимум, на котором можно выживать в нашей стране. А ещё из этих овощей и правда можно приготовить борщ, добавив туда аппетитные кусочки говядины. «Набор» может вырасти в цене примерно на 20%. Но это ненадолго: в октябре борщевые овощи могут подешеветь, а импортные помидоры с огурцами смениться нашими, тепличными.

7. Кофе и какао

Кофе и какао традиционно дорожают. Арабика, робуста, всё равно. Неожиданное похолодание в Минас-Жерайсе — и всё. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогули

Цены на кофе и какао исторически зависят от того, что происходит в Западной Африке и Южной Америке. Любой «движ» в Кот-д'Ивуаре, Гане, Нигерии, Камеруне, Бразилии, Колумбии, Перу и Эквадоре отражается на стоимости напитков. Ещё было бы неплохо следить за тем, что происходит в Индонезии, потому что там тоже выращивают и кофе, и какао. В Бразилии или Гане температура падает — и цена на кофе сразу подскакивает. Напоминает майскую историю в Дагестане, когда внезапные заморозки привели к неурожаю черешни. С начала 2025 года кофе уже подорожал на 26,9%. К середине сентября рост цены может быть любой в пределах 15 или 20%.

