Контрольная закупка: Эти 15 продуктов нужно брать оптом в сентябре, чтобы потом не переплачивать

Кто сказал, что осень — это только время жёлтых листьев и грустных мыслей? Сентябрь для умных хозяек превращается в настоящий золотой сезон скидок и выгодных закупок. Пока одни тратят последние летние дни на шашлыки и дачу, другие уже планируют, как сэкономить на продуктах следующие полгода. И знаете что? Правы как раз вторые. Этот месяц даёт уникальную возможность затарить холодильник и кладовку так, чтобы до весны забыть про постоянное подорожание и зимние ценовые скачки. Итак, на что в магазине обратить внимание?

Крупы и макароны — фундамент умной экономии

Сентябрьские закупки продуктов: список для экономии на полгода. Фото © Shutterstock / FOTODOM / margouillat photo

Начнём с продуктов, которые составляют основу нашего рациона. Гречка, рис, овсянка, перловка — все эти крупы сейчас стоят копейки по сравнению с зимними ценами. Причина проста: сентябрь приносит свежий урожай зерновых, а значит, производители готовы делиться урожаем по минимальным ценам. То же самое касается макарон из твёрдых сортов пшеницы — берите сразу по несколько упаковок. При правильном хранении в сухом месте они легко протянут год, а то и больше. Не забудьте про бобовые — чечевица, нут, горох и фасоль сейчас буквально за бесценок. Зимой эти белковые чемпионы станут основой сытных супов и гарниров, которые согреют и накормят всю семью. А ещё — мука всех сортов. Если любите печь или просто не представляете жизни без домашних блинчиков, покупайте муку мешками.

Масло растительное — жидкое золото по осенним ценам

Растительное масло — тот продукт, экономия на котором будет особенно заметна. Подсолнечное, оливковое, кукурузное — цены на все виды масел в сентябре падают благодаря сбору масличных культур. Берите сразу несколько бутылок разных видов, ведь срок хранения позволяет. Финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева советует в этот период особенно внимательно следить за акциями в крупных сетях — иногда можно поймать скидки до 40–50% на качественное масло. Главное правило — покупать только в заводской упаковке и следить за датами производства. Свежее масло простоит дольше и сохранит все полезные свойства. А если учесть, что зимой цены на него традиционно взлетают, ваша сентябрьская корзина окупится уже через пару месяцев.

Овощи длительного хранения — натуральная кладовая на всю зиму

Продукты, которые стоит купить впрок в сентябре для экономии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Herzstaub

Вот где сентябрь действительно показывает всё своё великолепие! Молодой картофель, морковь, свёкла, репчатый лук, чеснок — всё это можно купить по смешным ценам и хранить месяцами. Со слов эксперта, картошка нового урожая особенно хороша — она не только дешевле старой, но и вкуснее и хранится лучше. Морковь и свёкла в прохладном тёмном месте спокойно дождутся весны, превратившись в основу борщей, салатов и гарниров. Лук и чеснок вообще могут лежать до нового урожая, если создать им правильные условия. Секрет успешного хранения прост — прохлада, темнота и хорошая вентиляция. Подвал, балкон или даже обычная кладовка станут вашим личным овощехранилищем. А экономия получается внушительная — зимние цены на эти овощи могут быть в два-три раза выше осенних.

Заморозка — ваш домашний супермаркет

Если у вас есть морозильная камера, сентябрь превращается в месяц бесконечных возможностей. Сладкий перец, кабачки, брокколи, цветная капуста, стручковая фасоль — всё это можно заморозить и наслаждаться свежими овощами всю зиму. Ягоды тоже стоит закупать именно сейчас — клюква, брусника, облепиха заморозятся отлично и станут источником витаминов в холодные месяцы. Грибы — отдельная песня. Свежие лисички, опята, белые грибы можно отварить и заморозить, создав запас для зимних супов и жаркого. А ещё — зелень. Укроп, петрушка, зелёный лук прекрасно переносят заморозку и зимой напомнят о летних ароматах. Главное, как говорит эксперт, правильно подготовить продукты: помыть, обсушить, разложить порционно. Тогда ваша морозилка превратится в настоящий склад витаминов и вкуса.

Стратегические запасы консервов и долгохранящихся продуктов

Осенние закупки продуктов: что брать оптом в сентябре. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lora liu

Сахар, соль, чай, кофе, специи — эти продукты никогда не испортятся, а цены на них только растут. Сентябрь, со слов эксперта, часто приносит распродажи летних коллекций чая, акции на сахар и соль. Консервы тоже заслуживают внимания — тушёнка, рыбные консервы, овощные заготовки имеют огромный срок хранения и станут палочкой-выручалочкой в сложные времена. Сухофрукты, орехи, мёд — всё это лучше покупать сейчас, пока цены не взлетели перед новогодними праздниками. А ещё обратите внимание на крупные упаковки стирального порошка, мыла, шампуней — бытовая химия тоже дорожает к зиме, а хранится годами. Помните главное правило — покупайте только то, что точно используете, и только в количестве, которое сможете правильно хранить.