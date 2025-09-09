Природная аптечка из супермаркета: 6 продуктов, которые помогут пережить осень без простуды Осенью традиционно растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ. К сожалению, 2025 год — не исключение. Просто с 2020-го к обычным болезням ещё и ковид прибавляется. Но Life.ru на связи, мы расскажем вам, как укрепить иммунитет простыми продуктами. 9 сентября, 14:00 Осень — пора простуд, ОРВИ, гриппа и даже коронавируса. Знайте, как защититься. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © «Шедеврум»

Ключевой компонент здоровья — это грамотная диета. В вашем рационе должны быть белки, жиры, углеводы, клетчатка и всевозможные витамины. Нехватку того или другого можно восполнить БАДами — при желании. Но лучше всего — опираться на то, что человеческий организм легче усваивает. А это как раз полезные вещества, которые содержатся в еде и не были произведены на фабрике. Рассказываем в материале, какие продукты сделают ваш организм неприступной крепостью для любой ОРВИ этой осенью.

Квашеная капуста — секрет здоровья наших предков

Квашеная капуста — это не только вкусно. Это ещё и полезно для иммунитета. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Igor Normann

Квашеная капуста не просто так стала настолько популярной в русской кухне. Да, капусты всегда много, она хорошо растёт на грядках и стоит относительно недорого. Но когда вы её квасите, этот овощ начинает приобретать почти что чудодейственные свойства. Так, в квашеной капусте много молочных кислот, это полезно для пищеварения. А ещё там много витамина C, поэтому традиционная закуска укрепляет иммунитет. Квашеная капуста точно подготовит вас к осенне-зимнему периоду, а любителям экспериментов можно посоветовать кимчи. По сути, та же квашеная капуста, только пекинская, а готовят её корейцы, для них это главное блюдо на столе. Секрет кимчи в том, что туда добавляют очень много острых приправ, поэтому в борьбе с простудами она тоже очень эффективна.

Имбирь — его корень

Корень имбиря шикарно смотрится и в чайной чашке, и в банке, залитой маринадом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Avocado_studio

В Древнем Китае и в Древней Индии имбирь стали употреблять в медицинских целях ещё 5000 лет назад. Его вяжущие свойства и противостояние простудам люди заметили ещё тогда. В Европе Средневековья все верили в то, что имбирь растёт на краю света и его охраняют три мантикоры, посменно. Эту байку придумали купцы, чтобы подороже корнеплод продать. А во время эпидемий чумы можно было продавать имбирь даже без байки: все и так рвались его покупать, потому что верили: он спасёт от «Чёрной смерти». В России имбирь звали «белый корень» и ценили укрепление иммунитета. Он также обладает согревающим, потогонным и противовирусным действием, это пригодится, если всё же заболели.

Чеснок — эти зубчики защищают не только от вампиров

Чеснок помогает от разных болезней. Говорят, кто не ел много чеснока 4 тысячи лет назад, просто не выживал. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Marian Weyo

Чеснок — ещё одно природное противовирусное средство. А ещё антибактериальное и противогрибковое. В составе чеснока содержится аллицин, это сернистое соединение, которое вполне способно убить вирус. Применять его в лечебных целях стали ещё в Древнем Египте, без чеснока строители пирамид чаще «выходили из строя». В статье «Применение чеснока в древней и народной медицине» из научного журнала «Биология и интегративная медицина» в 2019 году утверждалось, что древние греки использовали чеснок как «допинг» во время Олимпийских игр. В Европе в Средние века чесноком лечили раны, боль в желудке, проказу... На Русь чеснок попал из Византии вместе с военными походами вещего Олега. Он тут уже больше тысячи лет.

Цитрусовые — от лимона до помело

Цитрусовые — отличный источник витамина C. Чай с лимоном советуют при простудах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BLACKDAY

Цитрусовые не могут похвастаться таким мощным действием, как имбирь и чеснок, но именно эти фрукты насыщают вас витамином С. Это «база» иммунитета. Способность организма сопротивляться инфекциям напрямую зависит от этого витамина. Поэтому при простуде советуют пить горячий чай с лимоном. Но больше всего витамина C в апельсине и помело. На следующей ступеньке грейпфрут, и только потом — лимон. А ещё больше такого витамина в шиповнике, облепихе, чёрной смородине и болгарском перце.

Натуральный мёд — прямо с пасеки

Натуральный мёд обладает целебными свойствами, это знали наши предки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Subbotina Anna

Мёд не так прост, как кажется на первый взгляд. Раньше у славян его считали священным продуктом. Это был дар богов, потому что целебные свойства начали замечать уже тогда. Вода с мёдом называлась сыть, с ней ели всё, что только можно, а при желании кормили ею души умерших. Сам мёд был обеззараживающим и противовоспалительным средством, его могли намазать на рану, например, чтобы быстрее заживала. Сейчас есть пантенол, так изощряться уже не надо. Но грамотное потребление мёда — залог здорового организма. Главное — избежать переохлаждения в ближайшие полчаса после того, как вы его съели.

Морская рыба — лосось, камбала и другие

Включать в рацион морскую рыбу — это не только вкусно, но и полезно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Luca Santilli

О пользе морской рыбы славяне были не так осведомлены. По крайней мере, те, кто жил в лесу или у реки, а не на берегу моря. Все знают, что морская рыба полезна, но почему и для чего именно? Зайдём издалека. Осенью в Северном полушарии сокращается световой день. А это значит, что люди начинают терять свой самый мощный источник витамина D — солнечный свет. Витамин D важен, потому что он способствует укреплению иммунитета и усвоению полезных микроэлементов, например кальция. Без солнца его можно найти как раз в морской рыбе. Например, в семействе лососёвых. Лосось, сельдь, скумбрия, палтус, печень трески... Все эти продукты богаты вторым ключевым для иммунитета витамином — D. А ещё там много омега-3 жирных кислот. Эти кислоты делают сосуды более эластичными, создают «хороший холестерин», препятствуют образованию атеросклеротических бляшек. Они полезны для сердца и сосудов.

Надеемся, что вы включите в свой рацион продукты, которые имеют доказанные наукой полезные свойства для организма. Пользу чеснока доказал ещё Луи Пастер в 1858 году, тот учёный, в честь которого назвали процесс пастеризации. А Бернардус Адриан ван Кетель доказал антибактериальные свойства мёда в 1892 году. Самое время вооружиться этой информацией и пойти приготовить настоящие советские печёночные оладьи по рецепту Life.ru.

