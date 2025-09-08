Как приготовить хрустящие домашние огурчики без стерилизации: Пошаговый рецепт с фото Оглавление Ингредиенты для огурцов на зиму без стерилизации Рецепт хрустящих огурцов на зиму без стерилизации банок Шаг №1 к огурцам без стерилизации Шаг №2 к огурцам без стерилизации Шаг №3 к огурцам без стерилизации Шаг №4 к огурцам без стерилизации Почему огурцы без стерилизации грозят ботулизмом Как вкусно и просто приготовить домашние хрустящие огурчики без стерилизации? Хороший вопрос. Главное — избежать ботулизма. Как правильно сделать маринованные огурцы в банке? Без стерилизации банок причём. Пошаговый рецепт на зиму с фото — Life.ru. 8 сентября, 04:00 Огурцы без стерилизации. Хрустящие маринованные домашние огурчики. Объедение. Обложка © «Шедеврум»

Огурцы без стерилизации банок — смелое решение. Дело в том, что без стерилизации довольно легко нарушить технологию приготовления закрутки, что грозит ботулизмом. С другой стороны, наши предки как-то делали маринованные огурчики, а стерилизовать их не всегда было возможно в деревенских условиях. Хотя им больше нравился другой простой и вкусный рецепт на зиму — квашенная в бочках капуста. Хрустящая, кислая, без стерилизации... Правда, для квашеной капусты стерилизация не нужна, бочки же не герметичные. Ботулизм в этом случае не грозит. Но если это дело принципа и очень нужно получить рецепт огурцов на зиму без стерилизации, то мы вам его предоставим.

Ингредиенты для огурцов на зиму без стерилизации

Огурцов на зиму без стерилизации захотелось? Мы вам поможем. Но если есть возможность, лучше стерилизовать, конечно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena Tcykina

Чтобы приготовить хрустящие огурчики на зиму без стерилизации, потребуются: смелость, сила, смекалка, пытливый ум, глаз алмаз... И много, очень много аккуратности. Опять же, любое неверное движение — и в них могут завестись бактерии, вызывающие ботулизм. Сейчас мы вам расскажем, какие нужны ингредиенты для того, чтобы приготовить огурцы без стерилизации банок, три килограмма. Листья вишни, 6 штук.

Листья смородины, 6 штук.

Листья хрена, 2 штуки. Если вам повезёт, они убьют бактерии.

Укроп, 4 зонтика.

Чеснок, 8 зубчиков.

Перец душистый, по вкусу.

Перец чёрный, по вкусу.

Дубовая кора, 1 чайная ложка либо листья винограда, 2 штуки.

Рецепт огурцов на зиму без стерилизации банок... Что может быть лучше, чем вкусные огурцы без стерилизации? Очень мало вещей, пожалуй, только одна. Рассол из этой нестерилизованной банки. Для рассола вам понадобятся отдельные ингредиенты. Вот они, в следующей пропорции. Вода, 1 литр.

Каменная соль, 1 столовая ложка.

Сахар, 1,5 столовой ложки.

Уксус 9%, 4 столовые ложки.

Рецепт хрустящих огурцов на зиму без стерилизации банок

Огурцы без стерилизации — рецепт. Огурцы на зиму — рецепты без стерилизации. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Taras Grebinets

Итак, вы уверены в том, что хотите замариновать огурцы без стерилизации банки. Овощные заготовки, конечно, лучше стерилизовать, но мы уберём в данном случае этот шаг. Ингредиенты нам уже известны. Осталось приготовление. Домашние огурцы без стерилизации банок, шикарный вариант на зиму. Можно с их помощью отпраздновать новый 2026 год. С помощью огурцов без стерилизации. Итак, начнём.

Шаг №1 к огурцам без стерилизации

Рецепт огурцов на зиму без стерилизации банок. Овощные заготовки — приготовление. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pawel Michalowski

Чтобы у вас получились огурцы на зиму, при этом хрустящие и без стерилизации, возьмите несколько плодов длиной около 10 см. На них должны красоваться чёрные шипы. Это показатель засолочного сорта огурца. Потом наши легендарные огурцы на зиму надо замочить на 3 часа в ледяной воде. Так их клетки замёрзнут и потом будут лучше хрустеть. Помните, что данные огурцы — без стерилизации. Но в рецепт можно включить и обеззараживание банок.

Шаг №2 к огурцам без стерилизации

Огурцы в банке без стерилизации — вкусные, на зиму. Рецепт, чтобы хрустящие были. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NataAkuLova

Судя по всему, вы отказались от стерилизации банки. Но не отказывайтесь хотя бы от базовых правил гигиены. Вымойте тару как можно тщательнее, с содой, со средством для мытья посуды. На дно чистой банки в 3 литра выкладывайте все листья и специи. Поставьте огурцы вертикально, ведь так они хорошо пропитаются рассолом. Хрустящие, вкусные маринованные огурчики в банках. Без стерилизации банок. Но мы всё равно советуем вам стерилизовать тару.

Шаг №3 к огурцам без стерилизации

Огурцы на зиму хрустящие — без стерилизации. Маринованные, вкусные, простые в приготовлении. Фото © «Шедеврум»

Огурцы в банках, хрустящие, маринованные, без стерилизации банок... Для кого-то это только мечта, для кого-то — повседневность. Сейчас мы будем готовить рассол. Доведите воду до кипения и растворите там соль и сахар. Данный раствор можно снять с огня. Теперь влейте туда уксус. Но подождите, пока вода остынет до 80 градусов. Только при этой температуре можно добавлять уксус. Если раствор будет горячее, полезные кислоты рискуют просто испариться. Примерно как стерилизация из этого рецепта.

Шаг №4 к огурцам без стерилизации

Рецепт огурцов на зиму без... Ну, вы поняли. Огурцы без стерилизации. Банок или любой другой тары. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lilu2005

Это финальный шаг нашего рецепта огурцов на зиму без стерилизации. Хотя, если вам так лень делать стерилизацию банок, попробуйте попросить помощи у окружающих. Может быть, ваш сосед любит и умеет стерилизовать банки? В любом случае, финальный шаг тут стандартный. Вам нужно залить огурцы рассолом и закрутить крышки. Банки переверните, на 24 часа укутайте одеялом, как будто они живые. Потом несколько месяцев храните их в темноте при температуре строго от 1 до 4 градусов тепла. Такая температура бывает в погребе или холодильнике.

Почему огурцы без стерилизации грозят ботулизмом

Огурцы без стерилизации банок. Есть мнение, что это не очень хорошая идея, хоть и вкусно. Фото © «Шедеврум»

Огурцы маринованные без стерилизации... Часто хозяйки устают от быта и спрашивают, а можно ли так сделать? Ответ будет противоречивым. Огурцы на зиму хрустящие без стерилизации банок — это на самом деле прямой билет в реанимацию. Да, вам могло везти всю жизнь. Хорошие плоды, отсутствие спор бактерий в почве, филигранная технология приготовления маринованных огурцов на зиму... И всё это без стерилизации. Но, поверьте, если вам один раз не повезёт, то это может быть ваша последняя банка огурцов. Просто потому, что без стерилизации банок гораздо легче создать условия для развития возбудителей ботулизма в закатке. У нас на Life.ru выходил большой разбор на эту тему. Если вам принципиальны огурцы без стерилизации — кто мы, чтобы указывать. Но будьте с ними предельно осторожны.

И, кстати, стерилизовать банки довольно просто. Главное — избегать резких перепадов температур, чтобы они не раскололись. Самый ходовой способ — стерилизация в кастрюле. На дно кастрюли можно положить полотенце, в кастрюлю налить воду и кипятить горлышками вверх в этой конструкции. Кипятить надо будет до 20 минут. А ещё стерилизовать банку можно в микроволновке, для этого надо налить туда две столовые ложки воды и поставить печь на максимальную мощность. Стерилизовать, пока вода не выпарится. А вообще, прислушайтесь к Life.ru, аджика без варки куда безопаснее, чем огурцы без стерилизации.

Авторы Любовь Свободная