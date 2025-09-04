Сезон грибов в Подмосковье: Важнейшие правила, которые помогут выжить и спасут от поганок Оглавление Общие правила сбора грибов Как вычислить ядовитые грибы Отличаем бледную поганку от всего остального Опасный двойник опят Ядовитые двойники белого гриба Смертельные двойники вёшенок У каких ещё грибов есть двойники, как их распознать Первая помощь при отравлении ядовитыми грибами Народные методы, которые не работают В Московской области начался сезон грибов. Именно в сентябре и октябре появляются белые грибы, подберёзовики, подосиновики, маслята, рыжики, опята, лисички... Но у каждого из них есть ядовитый «злой близнец». Как не умереть от «тихой охоты» — читайте на Life.ru. 4 сентября, 16:47 Как выжить в сезон сбора грибов? Почему «тихая охота» так опасна и как отличить ядовитый гриб от съедобного? Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mamaza © Freepik

Ранняя осень — идеальный момент для сбора грибов. Как раз в начале сентября в лесу образуется подходящая для них среда: много влаги, температура ещё не низкая. В таких условиях грибница растёт и развивается, показывая множество своих плодовых тел. Их заботливо собирают грибники, потому что это вкусно. В супе, в маринованном виде, слегка обжаренные шляпки... Кстати, плодовые тела нужны им для размножения. А ещё у вкусных и питательных грибов есть много злых двойников, которые могут отправить вас в реанимацию. Рассказываем об этом в материале.

Общие правила сбора грибов

Общие правила сбора грибов есть, например, на портале МЧС России по Краснодарскому краю. Фото © РИА «Новости» / Кирилл Каллиников

Грибы — это противоречивый продукт. Некоторые из них съедобны. Другие нет. Одних от других по внешнему виду очень легко спутать с ядовитыми собратьями. Иногда у них бывают ядовитые двойники. Но, что хуже всего, даже съедобные грибы могут стать ядовитыми. Их плодовые тела впитывают в себя всё: тяжёлые металлы, отходы с химических заводов... Поэтому так важно знать основные правила сбора грибов. Собирайте грибы рано утром, пока те не нагрелись. Так они дольше хранятся.

Вам нужны лукошко, нож и палка. Лукошко можно заменить корзиной, главное, чтобы тара дышала.

Кладите грибы в лукошко шляпками вниз.

Оденьтесь ярко, но «бронированно»: плотные штаны, высокие резиновые сапоги, перчатки, панама. Это поможет от клещей и гадюк. Красная куртка позволит найти вас, если заблудитесь.

Возьмите с собой воду, еду, аптечку, спички, компас, телефон, GPS-трекер, сигнальную установку.

Если не уверены в грибе на 200% — не трогайте.

Идите в лес с опытным грибником. Очищайте грибы от мусора сразу.

Нельзя собирать слишком молодые, а также старые, мягкие, водянистые и трухлявые грибы.

Не собирайте грибы на обочинах дорог или вблизи производств.

Возьмите с собой атлас грибника, сверяйтесь с ним.

Как вычислить ядовитые грибы

Некоторые грибы съедобны. Некоторые грибы ядовиты. Но как отличить одно от другого? Фото © РИА «Новости» / Илья Тимин

Самый главный навык грибника — умение отличить съедобный гриб от его ядовитого близнеца. Очень часто всеми любимые лесные деликатесы легко можно перепутать с другими грибами, которые содержат ядовитые вещества. Например, альфа-аманитин — самый ядовитый из токсинов рода аманитинов. Фаллотоксины, гиромитрин, мускарин — это невероятно вредные вещества. Причём симптомы отравления появляются не сразу. Расскажем о ядовитых грибах подробнее.

Отличаем бледную поганку от всего остального

Как выглядит бледная поганка и чем она опасна? Происходит из рода Amanita, это «мухоморовые». Самый смертоносный гриб. Фото © Wikipedia

Бледная поганка — то же самое, что и мухомор зелёный. Это самый ядовитый из грибов России. А может, и мира, потому что за 90% грибных смертей отвечает именно она. В молодом возрасте её плодовое тело похоже на белое яйцо. Потом развивается шляпка с ножкой, пластинами прямо у шляпки, кольцом и вольвой. Поверхность шляпки по цвету будет отливать оливковым, зеленоватым или сероватым. Мякоть зрелых грибов обладает медовым запахом, мякоть старых — неприятным, гнилостно-сладковатым. Не прикасайтесь к этому грибу, пожалуйста. Важно отличать её от сыроежек и шампиньонов. У сыроежек нет кольца на ножке, а у шампиньонов шляпка снизу коричневая.

Белая поганка — чем опасна и как выглядит

Белая поганка чуть-чуть менее токсична, чем бледная поганка. Но всё ещё смертоносна. Фото © wikigrib

У нас белую поганку часто называют мухомором вонючим. Она тоже является смертельно ядовитым грибом. Выглядит как обычный представитель своего рода, есть шляпка и ножка. Сначала шляпка с виду «остренькая» и как бы «льнёт» к ножке. Потом становится плоской с выпуклостью в середине. Сам гриб по всему плодовому телу белый, иногда с сероватым оттенком. Мухомор весенний — его родственник, он тоже полностью белый, и около шляпки на ножке расположено кольцо, напоминающее «воротничок» из эпохи барокко. Они все убивают, при этом в течение нескольких суток отравляют мозг ещё и опьяняющими веществами, вызывая ложное чувство благополучия. Не стоит на это «вестись» — через 10 дней после употребления поганок или весеннего мухомора человек умирает. Просто не берите в лесу грибы белого цвета, пожалуй.

Опасный двойник опят

Как выглядят настоящие опята и как — их ядовитые двойники: главные отличия. Фото © Wikipedia © Wikipedia / Lebrac

У опят есть несколько двойников. В первую очередь, конечно, ложные опята. Но есть и зверь пострашнее — это галерина окаймлённая. Среди ложных опят существуют как ядовитые, так и просто несъедобные. Нормальные осенние и летние опята отличаются от ложных собратьев кольцом на ножке. У ложных опят такого кольца нет. Но галерина куда более коварное создание. У неё, как и у настоящих опят, бывает на ножке кольцо. Она очень похожа на летние опята, да и на зимние тоже.

Вот как отличить опята от галерины окаймлённой. Галерина чуть-чуть поменьше размерами.

Шляпка у галерины окаймлённой тоже меньше, чем у опят.

Галерина — одинокий гриб. Она не образует «сростков», когда кажется, что несколько грибов растут из одной ножки. Если сросток есть — в нём не более 4 грибов.

Ножка покрыта чешуйками.

Встретить галерину можно в хвойных лесах. Опята там не растут. Для галерины среда подходит, она не только ядовита для человека, но и разрушает древесину, в ельнике ей раздолье.

Ядовитые двойники белого гриба

Белый гриб — фото: У него есть множество опасных ядовитых двойников. Фото © Wikipedia / Holger Krisp, Pumber

Белый гриб, боровик, по праву считается в нашей славянской культуре царём леса. Но у него есть несколько опасных доппельгангеров. Это жёлчный гриб и сатанинский гриб. Бывает ещё ложный сатанинский гриб. Расскажем, как определить, что перед вами именно боровик, а не жёлчный сатанист.

Вот признаки настоящего боровика, белого гриба .

. Цвет шляпки может быть любым — от светло-коричневого до тёмно-бурого.

Шляпка у молодых грибов похожа на полушарие, у зрелых — на подушку.

На ощупь кожица на верхней стороне шляпки сухая. Молодые грибы могут похвастаться бархатистой шляпкой, зрелые — гладкой, немного липкой в сырую погоду.

Внутренняя поверхность шляпки у настоящего боровика может быть только белой, желтоватой или оливковой. Никакого красного или розового, даже если срежете его.

Мякоть боровика должна быть плотной, белого цвета. На срезе она не поменяет окраску, при нажатии не станет красноватой.

Запах у боровика типичный, «грибной».

Белый гриб растёт в хвойных, смешанных или лиственных лесах. Его часто можно видеть около елей, сосен, берёз или дубов, с ними боровик образует микоризу. Он селится только вблизи здоровых деревьев. Если что-то похожее на боровик растёт у пня, это «фейк».

Жёлчный гриб называют ещё ложным боровиком. И другое название в ходу — «горчак». На вкус ложный белый гриб очень, очень горький. Он несъедобный. По внешнему виду с боровиком легко спутать: ножка массивная, шляпка тоже коричневая, бархатистая у молодых плодовых тел, гладкая — у зрелых. Но у жёлчного гриба на ножке будет тёмно-коричневая сеточка на грязно-жёлтой или буроватой основе. У боровика такая сеточка светлых тонов. А с внутренней стороны шляпки у жёлчного гриба проявляется розоватый или красноватый цвет.

Как выглядит сатанинский гриб и ядовит ли он? Фото © Wikipedia / Holger Krisp

Сатанинский гриб так прозвали не без причины. Он растёт в южных регионах, предпочитает лиственные леса с известняковой почвой. Отличить его относительно легко: шляпка белого, зеленоватого или бледно-бежевого цвета. Ножка утолщается и краснеет к основанию. Нижняя сторона шляпки станет верным признаком: она у «сатаниста» яркая, кроваво-красная. Если ножку сломать, на изломе она станет синей, а потом лиловой. Это химическая реакция от токсинов. Он очень ядовит. Ложный сатанинский гриб на вид примерно такой же, он тоже не особо съедобен. Они отличаются запахом: если настоящий «сатанист» пахнет сгнившим луком, то ложный обладает кислым запахом.

Смертельные двойники вёшенок

У вёшенок довольно много двойников. Большинство из них просто несъедобные, но один — ядовитый. Фото © Wikipedia, Wikipedia

Вёшенки обыкновенные — интересные грибы, которые предпочитают расти на древесине. Могут небольшими группами, а могут огромными колониями по 3 килограмма. Встретить колонию — большая удача. У вёшенок есть несколько несъедобных двойников, например, вёшенка оранжевая. Её мякоть действительно оранжевая, пахнет дыней, но есть её нельзя. А ядовитый двойник вёшенки — это пилолистник волчий. Цвет шляпки у него жёлто-красный, а запах неприятный. Пилолистник ядовит.

У каких ещё грибов есть двойники, как их распознать

Не только поганки, мухоморы и двойники боровика опасны. У многих грибов есть двойники или ядовитые грибы, которые на них похожи. Расскажем подробнее, как понять, что гриб настоящий, и как отличить его от «злого близнеца».

Подберёзовики можно спутать как с жёлчным грибом, так и с бледной поганкой. У съедобного гриба на ножке будут тёмные чешуйки, строение внутренней стороны шляпки при этом трубчатое. У жёлчного гриба вместо чешуек тёмная сеточка, и он неприятно пахнет. А бледная поганка отличается губчатым строением внутренней стороны шляпки и кольцом на ножке.











Подосиновики растут по всей территории России. Яркая рыжая шляпка, ножка толстая и чешуйчатая. Их всё равно можно перепутать с несъедобными жёлчным и перечным грибами. Жёлчный гриб отличается розоватой окраской под шляпкой и на мякоти. У перечника ножка слишком тонкая, это шанс отличить его от подосиновика.

Маслята — отличные грибы, у которых нет ложных двойников. Но их можно спутать с перечным грибом. У маслят шляпка должна быть коричневой и гладкой, как будто политой маслом, у них есть кольцо на ножке, плюс маслята никогда не краснеют, ни под шляпкой, ни на срезе.

Рыжики — грибы из рода млечников. Они рыжие, с волнистой шляпкой, ножка у них полая. Распознать настоящий помогут оранжевые пятна в ямочках на ножке. Рыжики выделяют молочко морковно-красного цвета, потом оно становится зелёным. Другие виды млечников съедобны, но лишь условно. Чтобы те были пригодны в пищу, придётся вымачивать их, меняя воду.

Лисичка обыкновенная — похожий на рыжик гриб, который можно отличить по большей яркости и более выраженной волнистости на шляпке. Настоящие лисички растут под елью, сосной, дубом и буком. Но есть и ложные лисички — ядовитые грибы, которые могут вызвать галлюцинации. Ложная лисичка обычно не такая «складчатая», как настоящая лисичка. Ложные опознают по более округлой и гладкой шляпке.

Первая помощь при отравлении ядовитыми грибами

Если беда всё же случилась, и кто-то из родных или близких съел ядовитый гриб, счёт идёт на секунды. Первую помощь надо оказывать немедленно. А ещё раньше — вызывать «скорую». У них есть профессиональные средства и антидоты. Пока врачи едут, можете сделать следующее. Промыть пострадавшему желудок.

Дать выпить подряд 6 стаканов воды с содой, вызвать рвоту, надавив ложкой на корень языка.

Уложить пострадавшего в кровать, тепло укутать.

Непрерывно давать отравившемуся тёплое питьё или крепкий чай.

Народные методы, которые не работают

Народные методы, например, серебряная ложка, не определят ядовитый гриб на сто процентов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / THEmoments4U

Есть несколько народных методов определить ядовитые или несъедобные грибы. Сначала их, как правило, кипятят. В отвар кладут серебряную ложку. Потемнела — несъедобный. То же самое могут проделать и с луком. Такой метод вообще не даёт гарантии, что гриб действительно несъедобный. Также иногда грибы ломают. Если мякоть меняет цвет — несъедобно. При этом у самой опасной в мире бледной поганки мякоть от разлома не меняет цвет. Вообще.

Собирать грибы — это не только опасно, но и невероятно весело! Приятно готовить обед из того, что вы поймали или собрали в лесу сами. «Тихая охота» будет весёлым приключением каждый год, если правильно отличать ядовитые грибы от вкусных и питательных. Кстати, Life.ru недавно писал о диете для вечной молодости.

