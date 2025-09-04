Сезон грибов в Подмосковье: Важнейшие правила, которые помогут выжить и спасут от поганок
В Московской области начался сезон грибов. Именно в сентябре и октябре появляются белые грибы, подберёзовики, подосиновики, маслята, рыжики, опята, лисички... Но у каждого из них есть ядовитый «злой близнец». Как не умереть от «тихой охоты» — читайте на Life.ru.
Ранняя осень — идеальный момент для сбора грибов. Как раз в начале сентября в лесу образуется подходящая для них среда: много влаги, температура ещё не низкая. В таких условиях грибница растёт и развивается, показывая множество своих плодовых тел. Их заботливо собирают грибники, потому что это вкусно. В супе, в маринованном виде, слегка обжаренные шляпки... Кстати, плодовые тела нужны им для размножения. А ещё у вкусных и питательных грибов есть много злых двойников, которые могут отправить вас в реанимацию. Рассказываем об этом в материале.
Общие правила сбора грибов
Грибы — это противоречивый продукт. Некоторые из них съедобны. Другие нет. Одних от других по внешнему виду очень легко спутать с ядовитыми собратьями. Иногда у них бывают ядовитые двойники. Но, что хуже всего, даже съедобные грибы могут стать ядовитыми. Их плодовые тела впитывают в себя всё: тяжёлые металлы, отходы с химических заводов... Поэтому так важно знать основные правила сбора грибов.
- Собирайте грибы рано утром, пока те не нагрелись. Так они дольше хранятся.
- Вам нужны лукошко, нож и палка. Лукошко можно заменить корзиной, главное, чтобы тара дышала.
- Кладите грибы в лукошко шляпками вниз.
- Оденьтесь ярко, но «бронированно»: плотные штаны, высокие резиновые сапоги, перчатки, панама. Это поможет от клещей и гадюк. Красная куртка позволит найти вас, если заблудитесь.
- Возьмите с собой воду, еду, аптечку, спички, компас, телефон, GPS-трекер, сигнальную установку.
- Если не уверены в грибе на 200% — не трогайте.
- Идите в лес с опытным грибником. Очищайте грибы от мусора сразу.
- Нельзя собирать слишком молодые, а также старые, мягкие, водянистые и трухлявые грибы.
- Не собирайте грибы на обочинах дорог или вблизи производств.
- Возьмите с собой атлас грибника, сверяйтесь с ним.
Как вычислить ядовитые грибы
Некоторые грибы съедобны. Некоторые грибы ядовиты. Но как отличить одно от другого? Фото © РИА «Новости» / Илья Тимин
Самый главный навык грибника — умение отличить съедобный гриб от его ядовитого близнеца. Очень часто всеми любимые лесные деликатесы легко можно перепутать с другими грибами, которые содержат ядовитые вещества. Например, альфа-аманитин — самый ядовитый из токсинов рода аманитинов. Фаллотоксины, гиромитрин, мускарин — это невероятно вредные вещества. Причём симптомы отравления появляются не сразу. Расскажем о ядовитых грибах подробнее.
Отличаем бледную поганку от всего остального
Как выглядит бледная поганка и чем она опасна? Происходит из рода Amanita, это «мухоморовые». Самый смертоносный гриб. Фото © Wikipedia
Бледная поганка — то же самое, что и мухомор зелёный. Это самый ядовитый из грибов России. А может, и мира, потому что за 90% грибных смертей отвечает именно она. В молодом возрасте её плодовое тело похоже на белое яйцо. Потом развивается шляпка с ножкой, пластинами прямо у шляпки, кольцом и вольвой. Поверхность шляпки по цвету будет отливать оливковым, зеленоватым или сероватым. Мякоть зрелых грибов обладает медовым запахом, мякоть старых — неприятным, гнилостно-сладковатым. Не прикасайтесь к этому грибу, пожалуйста. Важно отличать её от сыроежек и шампиньонов. У сыроежек нет кольца на ножке, а у шампиньонов шляпка снизу коричневая.
Белая поганка — чем опасна и как выглядит
Белая поганка чуть-чуть менее токсична, чем бледная поганка. Но всё ещё смертоносна. Фото © wikigrib
У нас белую поганку часто называют мухомором вонючим. Она тоже является смертельно ядовитым грибом. Выглядит как обычный представитель своего рода, есть шляпка и ножка. Сначала шляпка с виду «остренькая» и как бы «льнёт» к ножке. Потом становится плоской с выпуклостью в середине. Сам гриб по всему плодовому телу белый, иногда с сероватым оттенком. Мухомор весенний — его родственник, он тоже полностью белый, и около шляпки на ножке расположено кольцо, напоминающее «воротничок» из эпохи барокко. Они все убивают, при этом в течение нескольких суток отравляют мозг ещё и опьяняющими веществами, вызывая ложное чувство благополучия. Не стоит на это «вестись» — через 10 дней после употребления поганок или весеннего мухомора человек умирает. Просто не берите в лесу грибы белого цвета, пожалуй.
Опасный двойник опят
У опят есть несколько двойников. В первую очередь, конечно, ложные опята. Но есть и зверь пострашнее — это галерина окаймлённая. Среди ложных опят существуют как ядовитые, так и просто несъедобные. Нормальные осенние и летние опята отличаются от ложных собратьев кольцом на ножке. У ложных опят такого кольца нет. Но галерина куда более коварное создание. У неё, как и у настоящих опят, бывает на ножке кольцо. Она очень похожа на летние опята, да и на зимние тоже.
Вот как отличить опята от галерины окаймлённой.
- Галерина чуть-чуть поменьше размерами.
- Шляпка у галерины окаймлённой тоже меньше, чем у опят.
- Галерина — одинокий гриб. Она не образует «сростков», когда кажется, что несколько грибов растут из одной ножки. Если сросток есть — в нём не более 4 грибов.
- Ножка покрыта чешуйками.
- Встретить галерину можно в хвойных лесах. Опята там не растут. Для галерины среда подходит, она не только ядовита для человека, но и разрушает древесину, в ельнике ей раздолье.
Ядовитые двойники белого гриба
Белый гриб — фото: У него есть множество опасных ядовитых двойников. Фото © Wikipedia / Holger Krisp, Pumber
Белый гриб, боровик, по праву считается в нашей славянской культуре царём леса. Но у него есть несколько опасных доппельгангеров. Это жёлчный гриб и сатанинский гриб. Бывает ещё ложный сатанинский гриб. Расскажем, как определить, что перед вами именно боровик, а не жёлчный сатанист.
- Вот признаки настоящего боровика, белого гриба.
- Цвет шляпки может быть любым — от светло-коричневого до тёмно-бурого.
- Шляпка у молодых грибов похожа на полушарие, у зрелых — на подушку.
- На ощупь кожица на верхней стороне шляпки сухая. Молодые грибы могут похвастаться бархатистой шляпкой, зрелые — гладкой, немного липкой в сырую погоду.
- Внутренняя поверхность шляпки у настоящего боровика может быть только белой, желтоватой или оливковой. Никакого красного или розового, даже если срежете его.
- Мякоть боровика должна быть плотной, белого цвета. На срезе она не поменяет окраску, при нажатии не станет красноватой.
- Запах у боровика типичный, «грибной».
- Белый гриб растёт в хвойных, смешанных или лиственных лесах. Его часто можно видеть около елей, сосен, берёз или дубов, с ними боровик образует микоризу. Он селится только вблизи здоровых деревьев. Если что-то похожее на боровик растёт у пня, это «фейк».
Жёлчный гриб называют ещё ложным боровиком. И другое название в ходу — «горчак». На вкус ложный белый гриб очень, очень горький. Он несъедобный. По внешнему виду с боровиком легко спутать: ножка массивная, шляпка тоже коричневая, бархатистая у молодых плодовых тел, гладкая — у зрелых. Но у жёлчного гриба на ножке будет тёмно-коричневая сеточка на грязно-жёлтой или буроватой основе. У боровика такая сеточка светлых тонов. А с внутренней стороны шляпки у жёлчного гриба проявляется розоватый или красноватый цвет.
Как выглядит сатанинский гриб и ядовит ли он? Фото © Wikipedia / Holger Krisp
Сатанинский гриб так прозвали не без причины. Он растёт в южных регионах, предпочитает лиственные леса с известняковой почвой. Отличить его относительно легко: шляпка белого, зеленоватого или бледно-бежевого цвета. Ножка утолщается и краснеет к основанию. Нижняя сторона шляпки станет верным признаком: она у «сатаниста» яркая, кроваво-красная. Если ножку сломать, на изломе она станет синей, а потом лиловой. Это химическая реакция от токсинов. Он очень ядовит. Ложный сатанинский гриб на вид примерно такой же, он тоже не особо съедобен. Они отличаются запахом: если настоящий «сатанист» пахнет сгнившим луком, то ложный обладает кислым запахом.
Смертельные двойники вёшенок
Вёшенки обыкновенные — интересные грибы, которые предпочитают расти на древесине. Могут небольшими группами, а могут огромными колониями по 3 килограмма. Встретить колонию — большая удача. У вёшенок есть несколько несъедобных двойников, например, вёшенка оранжевая. Её мякоть действительно оранжевая, пахнет дыней, но есть её нельзя. А ядовитый двойник вёшенки — это пилолистник волчий. Цвет шляпки у него жёлто-красный, а запах неприятный. Пилолистник ядовит.
У каких ещё грибов есть двойники, как их распознать
Не только поганки, мухоморы и двойники боровика опасны. У многих грибов есть двойники или ядовитые грибы, которые на них похожи. Расскажем подробнее, как понять, что гриб настоящий, и как отличить его от «злого близнеца».
Подберёзовики можно спутать как с жёлчным грибом, так и с бледной поганкой. У съедобного гриба на ножке будут тёмные чешуйки, строение внутренней стороны шляпки при этом трубчатое. У жёлчного гриба вместо чешуек тёмная сеточка, и он неприятно пахнет. А бледная поганка отличается губчатым строением внутренней стороны шляпки и кольцом на ножке.
Подосиновики растут по всей территории России. Яркая рыжая шляпка, ножка толстая и чешуйчатая. Их всё равно можно перепутать с несъедобными жёлчным и перечным грибами. Жёлчный гриб отличается розоватой окраской под шляпкой и на мякоти. У перечника ножка слишком тонкая, это шанс отличить его от подосиновика.
Маслята — отличные грибы, у которых нет ложных двойников. Но их можно спутать с перечным грибом. У маслят шляпка должна быть коричневой и гладкой, как будто политой маслом, у них есть кольцо на ножке, плюс маслята никогда не краснеют, ни под шляпкой, ни на срезе.
Рыжики — грибы из рода млечников. Они рыжие, с волнистой шляпкой, ножка у них полая. Распознать настоящий помогут оранжевые пятна в ямочках на ножке. Рыжики выделяют молочко морковно-красного цвета, потом оно становится зелёным. Другие виды млечников съедобны, но лишь условно. Чтобы те были пригодны в пищу, придётся вымачивать их, меняя воду.
Лисичка обыкновенная — похожий на рыжик гриб, который можно отличить по большей яркости и более выраженной волнистости на шляпке. Настоящие лисички растут под елью, сосной, дубом и буком. Но есть и ложные лисички — ядовитые грибы, которые могут вызвать галлюцинации. Ложная лисичка обычно не такая «складчатая», как настоящая лисичка. Ложные опознают по более округлой и гладкой шляпке.
Первая помощь при отравлении ядовитыми грибами
Если беда всё же случилась, и кто-то из родных или близких съел ядовитый гриб, счёт идёт на секунды. Первую помощь надо оказывать немедленно. А ещё раньше — вызывать «скорую». У них есть профессиональные средства и антидоты. Пока врачи едут, можете сделать следующее.
- Промыть пострадавшему желудок.
- Дать выпить подряд 6 стаканов воды с содой, вызвать рвоту, надавив ложкой на корень языка.
- Уложить пострадавшего в кровать, тепло укутать.
- Непрерывно давать отравившемуся тёплое питьё или крепкий чай.
Народные методы, которые не работают
Народные методы, например, серебряная ложка, не определят ядовитый гриб на сто процентов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / THEmoments4U
Есть несколько народных методов определить ядовитые или несъедобные грибы. Сначала их, как правило, кипятят. В отвар кладут серебряную ложку. Потемнела — несъедобный. То же самое могут проделать и с луком. Такой метод вообще не даёт гарантии, что гриб действительно несъедобный. Также иногда грибы ломают. Если мякоть меняет цвет — несъедобно. При этом у самой опасной в мире бледной поганки мякоть от разлома не меняет цвет. Вообще.
Собирать грибы — это не только опасно, но и невероятно весело! Приятно готовить обед из того, что вы поймали или собрали в лесу сами. «Тихая охота» будет весёлым приключением каждый год, если правильно отличать ядовитые грибы от вкусных и питательных.