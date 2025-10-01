Интервидение
30 сентября, 21:09

Медведев сравнил атомные подлодки Трампа у России с чёрной кошкой в тёмной комнате

Медведев усомнился в словах Трампа об отправке подлодок к берегам России

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в правдивости заявления президента США Дональда Трампа о развёртывании американских атомных подлодок у российских берегов. Об этом политик написал в мессенджере MAX.

«Трудно найти чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет», — заявил Медведев.

Напомним, в августе глава Белого дома разозлился заявлениями зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и заявил об отправке подлодок США «куда-то поближе к России». В Пентагоне, разумеется, не уточнили, где именно они будут расположены.

Артём Гапоненко
