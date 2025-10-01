Медведев сравнил атомные подлодки Трампа у России с чёрной кошкой в тёмной комнате

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в правдивости заявления президента США Дональда Трампа о развёртывании американских атомных подлодок у российских берегов. Об этом политик написал в мессенджере MAX.

«Трудно найти чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет», — заявил Медведев.