Медведев сравнил атомные подлодки Трампа у России с чёрной кошкой в тёмной комнате
Медведев усомнился в словах Трампа об отправке подлодок к берегам России
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в правдивости заявления президента США Дональда Трампа о развёртывании американских атомных подлодок у российских берегов. Об этом политик написал в мессенджере MAX.
«Трудно найти чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет», — заявил Медведев.
Напомним, в августе глава Белого дома разозлился заявлениями зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и заявил об отправке подлодок США «куда-то поближе к России». В Пентагоне, разумеется, не уточнили, где именно они будут расположены.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.