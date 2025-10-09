Соединённые Штаты располагают мощными видами вооружений, которые пока не были переданы Украине, но способны нанести серьёзный ущерб при необходимости. Соответсвующее заявление сделал постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в ходе своего выступления на конференции по безопасности в Риге.

«Существует ряд мощных средств, которые мы пока не передали Украине, но которые могут причинить серьёзный ущерб, если это потребуется», — рассказал дипломат.

Уитакер отметил, что администрация президента США Дональда Трампа сохраняет множество козырей в рукаве относительно урегулирования украинского конфликта. Он подчеркнул, что окончательное решение о передаче Киеву новых видов вооружений остаётся исключительной прерогативой американского лидера.

Россия неоднократно говорила, что готова к диалогу для решения кризиса, но Незалежная отказывается делать шаги для мира. В МИД РФ ранее отметили, что контакты между государствами сохраняются, однако украинская сторона полностью игнорирует любые попытки к диалогу и не проявляет никакого интереса к даже минимальному урегулированию.