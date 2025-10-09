В США заявили о наличии «мощных вооружений» для Украины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Patrik Slezak
Соединённые Штаты располагают мощными видами вооружений, которые пока не были переданы Украине, но способны нанести серьёзный ущерб при необходимости. Соответсвующее заявление сделал постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в ходе своего выступления на конференции по безопасности в Риге.
«Существует ряд мощных средств, которые мы пока не передали Украине, но которые могут причинить серьёзный ущерб, если это потребуется», — рассказал дипломат.
Уитакер отметил, что администрация президента США Дональда Трампа сохраняет множество козырей в рукаве относительно урегулирования украинского конфликта. Он подчеркнул, что окончательное решение о передаче Киеву новых видов вооружений остаётся исключительной прерогативой американского лидера.
Россия неоднократно говорила, что готова к диалогу для решения кризиса, но Незалежная отказывается делать шаги для мира. В МИД РФ ранее отметили, что контакты между государствами сохраняются, однако украинская сторона полностью игнорирует любые попытки к диалогу и не проявляет никакого интереса к даже минимальному урегулированию.
