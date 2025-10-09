Семь войн уже уладил: Трамп всё ещё намерен помирить Россию и Украину

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что ситуацию на Украине можно урегулировать. Однако, даже если ему удастся «потушить» украинский конфликт, американский лидер сомневается, что это принесёт ему Нобелевскую премию.

«Я думаю, что мы в конечном счёте урегулируем ситуацию с Россией. Я думаю, что мы это урегулируем», – отметил он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Говоря об украинском конфликте, хозяин Белого дома вспомнил и о своей мечте – получить Нобелевскую премию мира.

«Мы урегулировали семь войн. Мы близки к урегулированию восьмой. Не думаю, что кто-либо в истории урегулировал так много. Но, возможно, они найдут причину не давать мне её», – посетовал Трамп.

Ранее Дональд Трамп уже признавал, что конфликт на Украине оказался труднее, чем ближневосточный. Республиканец даже удивился, что «урегулировать Киев оказалось сложнее, чем Газу». Тогда он пообещал не сдаваться, и, судя по последним заявлениям, решительно настроен решительно вернуть себе репутацию главного миротворца.