Трамп допустил визит на Ближний Восток для договора по Газе в конце недели

Президент США Дональд Трамп сообщил о возможности поездки на Ближний Восток в выходные 11 и 12 октября. Он сделал это заявление в Белом доме после обсуждения хода переговоров по прекращению огня в секторе Газа со своей командой.

«Возможно, я поеду туда ближе к концу недели, может быть, даже в воскресенье. <...> Посмотрим, но шансы очень велики. Переговоры идут очень хорошо», — отметил Трамп в беседе с журналистами.

Американский лидер также не исключил, что посетит сам сектор Газа, однако заметил, что окончательного решения ещё не принято. Трамп уточнил, что, скорее всего, поедет в Египет, где собираются стороны для обсуждения сделки.