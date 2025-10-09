Трамп допустил визит на Ближний Восток для договора по Газе в конце недели
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент США Дональд Трамп сообщил о возможности поездки на Ближний Восток в выходные 11 и 12 октября. Он сделал это заявление в Белом доме после обсуждения хода переговоров по прекращению огня в секторе Газа со своей командой.
«Возможно, я поеду туда ближе к концу недели, может быть, даже в воскресенье. <...> Посмотрим, но шансы очень велики. Переговоры идут очень хорошо», — отметил Трамп в беседе с журналистами.
Американский лидер также не исключил, что посетит сам сектор Газа, однако заметил, что окончательного решения ещё не принято. Трамп уточнил, что, скорее всего, поедет в Египет, где собираются стороны для обсуждения сделки.
Ранее Трамп сказал, что ближайшие 48 часов станут решающими для урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Напомним, что Белый дом представил 20-пунктный план Трампа по Газе. Этот документ содержит предложение о немедленном прекращении огня и освобождении заложников в течение 72 часов. Также план включает временный контроль над Газой технократическими властями.
