8 октября, 02:48

Трамп: Ближайшие 48 часов станут решающими в вопросе Израиля и ХАМАС по Газе

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ближайшие 48 часов окажут решающее влияние на урегулирование конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщил Fox News.

Трамп сделал это заявление во время встречи в Белом доме с бывшим заложником Иданом Александром и его семьёй.

«Трамп заявил бывшему американскому заложнику и его семье, что следующие 48 часов переговоров имеют решающее значение», — сообщает канал.

Перед поездкой в Египет президент поставил перед представителями на переговорах Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером задачу добиться соглашения между сторонами конфликта.

Ранее Белый дом представил 20-пунктный план Трампа по Газе. Документ содержит предложение о немедленном прекращении огня и освобождении заложников в течение 72 часов. Также план включает временный контроль над сектором Газа технократическими властями под международным наблюдением. Трамп надеется, что первая фаза плана, связанная с освобождением заложников, завершится в течение недели.

