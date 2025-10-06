Делегация ХАМАС прибыла в Египет для переговоров с Израилем

Делегация палестинского движения ХАМАС во главе с лидером Халилем аль-Хейей прибыла в Египет для участия в переговорах с Израилем о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников. Информация появилась в телеграм-канале ХАМАС.

Стороны обсудят отвод израильских войск и возможные шаги по реализации плана урегулирования, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Место проведения переговоров пока не подтверждено, но египетские СМИ указывают на Каир или Шарм-эш-Шейх.

Накануне МИД Египта официально объявил, что новый раунд непрямых переговоров стартует 6 октября. Детали участия других членов ХАМАС пока не разглашаются.

Ранее Белый дом обнародовал «всеобъемлющий план» Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Газе. План включает 20 пунктов и предусматривает временное внешнее управление в анклаве с присутствием международных сил. Израиль заявил о готовности соблюдать предложенные меры. Соглашение предусматривает, что после его подписания в регион будет немедленно направлена международная гуманитарная помощь, а также начнутся работы по восстановлению инфраструктуры.