В МИД России сообщили о продолжении контактов Москвы и Киева

Заместитель главы российского МИД Михаил Галузин пролил свет на детали стамбульских переговоров между делегациями России и Украины. Он сообщил, что контакты сохраняются. Однако, по его словам, украинская сторона полностью игнорирует любые попытки к диалогу и не проявляет никакого интереса к даже минимальному урегулированию ситуации.