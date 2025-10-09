В МИД России сообщили о продолжении контактов Москвы и Киева
Обложка © Life.ru
Заместитель главы российского МИД Михаил Галузин пролил свет на детали стамбульских переговоров между делегациями России и Украины. Он сообщил, что контакты сохраняются. Однако, по его словам, украинская сторона полностью игнорирует любые попытки к диалогу и не проявляет никакого интереса к даже минимальному урегулированию ситуации.
«Контакты между делегациями, конечно же, поддерживаются», — приводит РБК его слова.
Дипломат подчеркнул, что текущие переговоры играют ключевую роль в возвращении жителей Курской области, захваченных украинскими силами в 2024 году, а также в обмене военнопленными. Однако, несмотря на эти успехи, достижение главной цели – урегулирования конфликта – остаётся недостижимым. Основным препятствием является нежелание Киева рассматривать даже фундаментальные причины противостояния, не говоря уже об их разрешении.
Ранее Life.ru сообщал, что Москва не может организовать встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского из-за прекращения переговоров украинской стороной. В Кремле отметили, что Киев не проявляет инициативы в возобновлении диалога, начатого в Стамбуле. Недавно Зеленский вновь сделал заявления, содержащие угрозы в адрес Москвы, в том числе касающиеся возможного применения американского дальнобойного вооружения.
