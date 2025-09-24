Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 19:00

Эрдоган заявил, что намерен продвигать стамбульский процесс по Украине

Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andie.NV

Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andie.NV

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал лидеру Франции Эмманюэлю Макрону о своём намерении продвигать стамбульские переговоры по разрешению конфликта на Украине.

«Турция прилагает все усилия для обеспечения справедливого и прочного мира между Россией и Украиной. Мы намерены развивать переговоры в Стамбуле с акцентом на результат», отметила пресс-служба турецкого президента после встречи с Макроном в Нью-Йорке.

Эрдоган с трибуны ООН призвал мировое сообщество признать Палестину
Эрдоган с трибуны ООН призвал мировое сообщество признать Палестину

Ранее Эрдоган говорил журналистам, что не верит в скорое окончание конфликта на Украине. Вместе с тем он отмечал, что Украина не сможет соперничать с Россией в экономике и что Запад не сможет бесконечно финансировать киевское руководство.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Турция
  • Украина
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar