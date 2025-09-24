Эрдоган заявил, что намерен продвигать стамбульский процесс по Украине
Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andie.NV
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал лидеру Франции Эмманюэлю Макрону о своём намерении продвигать стамбульские переговоры по разрешению конфликта на Украине.
«Турция прилагает все усилия для обеспечения справедливого и прочного мира между Россией и Украиной. Мы намерены развивать переговоры в Стамбуле с акцентом на результат», — отметила пресс-служба турецкого президента после встречи с Макроном в Нью-Йорке.
Ранее Эрдоган говорил журналистам, что не верит в скорое окончание конфликта на Украине. Вместе с тем он отмечал, что Украина не сможет соперничать с Россией в экономике и что Запад не сможет бесконечно финансировать киевское руководство.
