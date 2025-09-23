Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 07:32

Всё не вечно: Эрдоган раскрыл, что произойдёт с европейской помощью Украине

Эрдоган: Страны Европы не смогут постоянно финансово обеспечивать Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Украина не способна тягаться с Россией в экономике и что Запад не сможет бесконечно финансировать киевский режим. Об этом в интервью Fox News заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Я не думаю, что Европа будет оказывать экономическую помощь вечно. Наша надежда заключается в том, что поддержка [Украины] продолжится», — сказал он.

Турецкий лидер подчеркнул, что сомневается в прочности западной линии на финансирование Киева. По его словам, нынешняя экономическая модель Украины не выдерживает сравнения с российской.

Эрдоган собирается обсудить с Трампом поставки американских истребителей
Эрдоган собирается обсудить с Трампом поставки американских истребителей

Ранее Эрдоган также заявил, что не верит в скорое завершение конфликта на Украине. По его словам, перспектива быстрого окончания боевых действий в регионе «маловероятна».

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Турция
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar