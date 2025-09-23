Всё не вечно: Эрдоган раскрыл, что произойдёт с европейской помощью Украине

Украина не способна тягаться с Россией в экономике и что Запад не сможет бесконечно финансировать киевский режим. Об этом в интервью Fox News заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Я не думаю, что Европа будет оказывать экономическую помощь вечно. Наша надежда заключается в том, что поддержка [Украины] продолжится», — сказал он.

Турецкий лидер подчеркнул, что сомневается в прочности западной линии на финансирование Киева. По его словам, нынешняя экономическая модель Украины не выдерживает сравнения с российской.