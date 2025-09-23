Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 01:08

Эрдоган собирается обсудить с Трампом поставки американских истребителей

Fox News: Эрдоган вновь планирует обсудить с Трампом поставки F-35 и F-16

Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Flickr / The White House

Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Flickr / The White House

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что намерен поднять вопрос поставок американских истребителей F-35 и F-16 на предстоящей встрече с лидером США Дональдом Трампом. Об этом Эрдоган заявил в интервью Fox News.

Турецкий лидер напомнил, что во время предыдущего президентского срока Трампа в США уже обсуждалась ситуация с F-35. По его словам, тогда глава Белого дома публично отметил, что Анкара выполнила финансовые обязательства, однако самолёты так и не были переданы. Поэтому Турция намерена возобновить переговоры и ожидает от США выполнения условий сделки, связанных не только с F-35, но и с F-16, включая их производство и техническое сопровождение.

Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом в Белом доме 25 сентября
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом в Белом доме 25 сентября

Напомним, США исключили Турцию из программы F-35 из-за приобретения страной российских систем ПВО С-400. Как заявлял Реджеп Эрдоган, США обещали поставить Турции истребители F-35, однако не сделали этого, равно как и не вернули деньги, которые были потрачены на их приобретение. Соединённые Штаты уже пять лет держат у себя в ангарах самолёты, которые ежемесячно проходят техобслуживание, в 2024 году американцы потребовали от Анкары оплату за это обслуживание.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Турция
  • США
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar