23 сентября, 16:10

Эрдоган с трибуны ООН призвал мировое сообщество признать Палестину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ymphotos

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, призвал страны, ещё не признавшие Палестину, сделать это незамедлительно. Он поблагодарил уже присоединившиеся государства и настоятельно рекомендовал всем остальным странам немедленно последовать их примеру.

«В Газе геноцид продолжается на наших глазах уже более 700 дней. Даже сейчас, когда мы находимся на этом заседании, в Газе продолжаются массовые убийства мирных жителей. Число убитых мирных жителей в Газе превысило 65 тысяч», — отметил Эрдоган.

Также президент Турции выразил сожаление по поводу отсутствия палестинского лидера Махмуда Аббаса на заседании.

Напомним, недавно государственность Палестины признали Великобритания, Канада, Австралия, Португалия и Франция. Позже такое же мнение высказали Бельгия и Люксембург. В ближайшее время ожидаются соответствующие заявления от ряда европейских государств.

