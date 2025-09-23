Эрдоган с трибуны ООН призвал мировое сообщество признать Палестину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, призвал страны, ещё не признавшие Палестину, сделать это незамедлительно. Он поблагодарил уже присоединившиеся государства и настоятельно рекомендовал всем остальным странам немедленно последовать их примеру.

«В Газе геноцид продолжается на наших глазах уже более 700 дней. Даже сейчас, когда мы находимся на этом заседании, в Газе продолжаются массовые убийства мирных жителей. Число убитых мирных жителей в Газе превысило 65 тысяч», — отметил Эрдоган.

Также президент Турции выразил сожаление по поводу отсутствия палестинского лидера Махмуда Аббаса на заседании.

Напомним, недавно государственность Палестины признали Великобритания, Канада, Австралия, Португалия и Франция. Позже такое же мнение высказали Бельгия и Люксембург. В ближайшее время ожидаются соответствующие заявления от ряда европейских государств.