В МИД заявили, что импульс украинскому урегулированию оказался исчерпан

Импульс украинскому урегулированию, который появился после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, оказался исчерпан, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников «войны до последнего украинца» оказался в значительной мере исчерпан», — сказал дипломат журналистам.