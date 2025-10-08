В МИД заявили, что импульс украинскому урегулированию оказался исчерпан
Импульс украинскому урегулированию, который появился после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, оказался исчерпан, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников «войны до последнего украинца» оказался в значительной мере исчерпан», — сказал дипломат журналистам.
Напомним, что 15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске и провели трёхчасовые переговоры. Беседа началась ещё в лимузине американского лидера, куда сел российский президент. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что главы государств добились «эпического» успеха, превзойдя все ожидания экспертов. На днях президент России заявил о готовности продолжать дискуссию с Трампом по Украине.