Трамп сделал заявление о Путине и Зеленском во время игры в гольф с внучкой
Во время игры в гольф с внучкой Кай президент США Дональд Трамп прокомментировал отношения с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Глава Белого дома выразил надежду, что сможет способствовать установлению мира между Россией и Украиной.
«Мы (США, – Прим. Life.ru) проделали большую работу — я остановил семь войн. Семь!» — сказал он.
Напомним, кстати, что Трамп сыграл в гольф под песню казахского рэпера Скриптонита «Не расслабляйся». Композицию на ролик наложила и опубликовала его внучка. Видео с участием американского лидера набрало миллионы просмотров.
