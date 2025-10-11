Внучка Трампа опубликовала видео с дедом под трек Скриптонита

Старшая внучка президента США Дональда Трампа 18-летняя Кай Мэдисон выложила в TikTok видео, где играет в гольф с дедом под композицию казахского рэпера Скриптонита «Не расслабляйся». Ролик с участием американского лидера уже набрал миллионы просмотров.

Дональд Трамп играет в гольф с внучкой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / teamtrump

На кадрах политик и его внучка забивают мяч в лунку, обмениваются дружеским fist bump’ом и уезжают с поля на электромобиле. На данный момент аккаунт Кай Мэдисон в TikTok насчитывает около 3,4 млн подписчиков.

Ранее Life.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп провел около 30% времени своего второго срока на полях для гольфа, посетив их 66 раз за 225 дней правления. По данным журналистского пула Белого дома, за первые четыре года президентства он играл в гольф 307 дней, что обошлось бюджету в 150 миллионов долларов с учётом затрат на логистику и безопасность.