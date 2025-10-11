Мемкоин Трампа обвалился на бирже после его обещания ввести пошлины против КНР

В ночь на 11 октября цена криптовалюты Trump президента США Дональда Трампа резко упала до 4,5 долларов США. Падение курса произошло на фоне заявлений республиканца о намерении ввести 100-процентные пошлины против Китая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей криптовалютной бирже Binance, где мемкоин Трампа торгуется в наибольших объёмах, цена составляла 4,5 доллара США по состоянию на 0:35 по московскому времени. Впоследствии, к 4:35 по московскому времени, стоимость Trump выросла до 5,5 долларов. Согласно данным биржи, падение цены составило 28,5%.

Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты могут ввести торговые пошлины в размере 100% на товары, импортируемые из КНР, начиная с 1 ноября или ранее, в дополнение к тем пошлинам, которые Китай выплачивает в настоящее время. По словам американского президента, США готовы принять жёсткие экономические меры в ответ на действия Пекина.