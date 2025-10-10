Трамп пригрозил Китаю «массированным» поднятием пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности принять жёсткие экономические меры в ответ на действия Китая, которые он охарактеризовал как «враждебный приказ». Американский лидер дал понять, что Вашингтон готов к серьёзному экономическому противостоянию и имеет широкий арсенал контрмер.

«В зависимости от того, что Китай скажет по поводу враждебного «приказа», который они только что издали, я буду вынужден, как президент Соединённых Штатов Америки, финансово противодействовать их шагу», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Он подчеркнул, что Вашингтон может ввести «массированное повышение пошлин» на китайские товары, поступаемые в страну. Несмотря на возможные краткосрочные экономические трудности, принимаемые меры в долгосрочной перспективе будут выгодны американской экономике, считает Трамп.