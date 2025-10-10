Валдайский форум
10 октября, 15:56

Трамп пригрозил Китаю «массированным» поднятием пошлин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности принять жёсткие экономические меры в ответ на действия Китая, которые он охарактеризовал как «враждебный приказ». Американский лидер дал понять, что Вашингтон готов к серьёзному экономическому противостоянию и имеет широкий арсенал контрмер.

«В зависимости от того, что Китай скажет по поводу враждебного «приказа», который они только что издали, я буду вынужден, как президент Соединённых Штатов Америки, финансово противодействовать их шагу», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Он подчеркнул, что Вашингтон может ввести «массированное повышение пошлин» на китайские товары, поступаемые в страну. Несмотря на возможные краткосрочные экономические трудности, принимаемые меры в долгосрочной перспективе будут выгодны американской экономике, считает Трамп.

В стремлении достичь торгового соглашения и наладить отношения с Китаем Трамп отложил выделение военной помощи Тайваню. Решение, затронувшее финансирование в размере более 400 миллионов долларов, было связано с желанием провести переговоры с Си Цзиньпином. Однако сегодня, 10 октября, Дональд Трамп сообщил, что его запланированная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС утратила свою актуальность.

