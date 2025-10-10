Трамп заявил, что его запланированная встреча с Си Цзиньпином больше не имеет смысла

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его запланированная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС, похоже, утратила свою актуальность. В своем сообщении в социальной сети Truth Social американский лидер обвинил Китай в том, что он «держит мир в заложниках», ссылаясь на предполагаемое создание Пекином монополии на рынке магнитов и других металлов.

«Я должен был встретиться с председателем Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь, похоже, для этого нет причин», — написал Трамп.

Он отметил, что в качестве реакции на действия Пекина по ограничению поставок редкоземельных металлов, Вашингтон намерен значительно увеличить тарифы на импорт китайской продукции.

Ранее стало известно, что администрация США планирует запретить китайским авиакомпаниям летать в США через Россию. Инициатива обусловлена критикой со стороны американских перевозчиков, которые указывают на неравные условия конкуренции, поскольку Вашингтон запрещает применение аналогичных маршрутов для американских авиакомпаний.