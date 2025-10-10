США предложили запретить авиакомпаниям Китая летать в страну через Россию

Администрация США может запретить китайским авиакомпаниям летать в США через Россию. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Администрация Трампа в четверг предложила запретить китайским авиакомпаниям пролетать над территорией России при рейсах в и из Соединённых Штатов Америки», — говорится в публикации.

Данная инициатива обусловлена критикой со стороны американских перевозчиков, которые указывают на неравные условия конкуренции, поскольку Вашингтон запрещает применение аналогичных маршрутов для американских авиакомпаний.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о возможности введения дополнительных санкций против России в случае отсутствия прогресса в урегулировании украинского кризиса. Глава Белого Дома также отмечал усиление давления, подчёркивая, что это происходит совместно с союзниками и при активном участии НАТО. При этом он не уточнил, о каких конкретно мерах идёт речь.