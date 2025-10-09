Валдайский форум
9 октября, 20:54

Трамп допустил возможность введения дополнительных санкций против РФ

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России, если прогресс в урегулировании украинского кризиса не будет соответствовать ожиданиям. Заявление американского лидера прозвучало во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом в Белом доме.

«Я могу, могу», — сказал республиканец на встрече с журналистами.

Хозяин Белого дома также отметил усиление давления, подчеркнув, что это происходит совместно, и что НАТО также демонстрирует отличную работу в этом направлении. При этом он не уточнил, о каких конкретно мерах идёт речь.

Ранее Дональд Трамп выразил оптимизм относительно перспектив начала переговоров между Москвой и Киевом. Он заявил, что, по его мнению, обе стороны проявляют заинтересованность в диалоге и что дипломатический процесс может начаться «довольно скоро». Президент также отметил тесное сотрудничество между США и Финляндией в решении украинского вопроса.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Антон Голыбин
