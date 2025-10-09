США отстают от Китая в «водородной гонке» из-за политики Трампа

Политика американского президента Дональда Трампа по сокращению затрат на проекты по производству «чистого» водорода может помешать Соединённым Штатам конкурировать в этой сфере с Китаем, который уже находится на первом месте в мире по объёмам выпуска оборудования для производства экологичного топлива. Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg.

«США отстают в сфере водорода, уступая лидерство другим регионам», — заявила эксперт по глобальному энергопереходу из организации Environmental Defense Fund Бет Траск.

На минувшей неделе американское Министерство энергетики заявило о прекращении финансирования двух водородных центров, расположенных на западном побережье США. Во времена президентства Джо Байдена в эти объекты инвестировали 2,2 миллиарда долларов. Данные проекты вошли в число более чем 220 инициатив в сфере экологичной энергетики, финансирование которых прекратилось из-за шатдауна правительства.

Также Минэнерго США отменило льготы для нескольких производителей электролизёров. Летом был принят законопроект, предусматривающий сокращение срока действия налоговых льгот для предприятий, производящих «чистый» водород. Теперь для получения льгот необходимым условием является начало строительства объекта до конца 2027 года, а не до 2032, как это было раньше.

В Bloombefg отмечают, что в настоящее время Китай производит порядка 60 процентов всех мировых электролизёров, а их себестоимость продолжает уменьшаться. КНР, в отличие от США, активно поддерживает водородную отрасль: национальный план республики предполагает выпуск 200 тысяч тонн «чистого» водорода в год.

Как полагают эксперты, отказ Соединённых Штатов от поддержки проектов в сфере экологичного топлива может привести к тому, что Вашингтон уступит лидерство Пекину в этой сфере, как это ранее было с производством солнечных панелей, аккумуляторов и ветрогенераторов.

Недавно российский президент Владимир Путин сообщил, что в 2030 году РФ планирует запустить первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом. Речь идёт о проекте «Прорыв», в рамках которого в Северске Томской области на площадке Сибирского химического комбината строится опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК) IV поколения. Предполагается, что ключевым элементом в работе объекта станет инновационный реактор на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300, мощность которого составляет 300 МВт.