Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 02:12

Трамп остановил военную помощь Тайваню ради Китая

WP: Трамп не одобрил военную помощь Тайваню на $400 млн ради сделки с Китаем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey

Президент США Дональд Трамп не одобрил выделение более $400 млн на военную помощь Тайваню. Он решил сосредоточиться на торговом соглашении и возможной встрече с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

«Это решение знаменует собой разворот в политике США в отношении Тайваня и может подтолкнуть будущие продажи оружия», — отметили эксперты.

Бывший сотрудник Пентагона Дэн Блюменталь заявил, что сейчас совершенно неподходящее время для США, «чтобы убрать ногу с педали газа», имея в виду стратегическую поддержку Тайваня.

Источники добавили, что пакет помощи должен был включать боеприпасы и автономные беспилотники, «более смертоносные», чем предыдущие поставки. Между тем Тайвань готовит собственные закупки оружия, которые могут составить миллиарды долларов.

Китай призвал США не делать резких движений в вопросе Тайваня
Китай призвал США не делать резких движений в вопросе Тайваня

Как сообщал Life.ru, Трамп может посетить Китай в конце октября или начале ноября текущего года. В начале осени власти Китая направили Трампу официальное приглашение, показывая продвинутую стадию подготовки. Ожидается, что визит совпадёт с саммитом АТЭС, который пройдёт в Южной Корее 31 октября — 1 ноября.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Китай
  • тайвань
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar