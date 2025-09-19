Трамп остановил военную помощь Тайваню ради Китая
Президент США Дональд Трамп не одобрил выделение более $400 млн на военную помощь Тайваню. Он решил сосредоточиться на торговом соглашении и возможной встрече с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).
«Это решение знаменует собой разворот в политике США в отношении Тайваня и может подтолкнуть будущие продажи оружия», — отметили эксперты.
Бывший сотрудник Пентагона Дэн Блюменталь заявил, что сейчас совершенно неподходящее время для США, «чтобы убрать ногу с педали газа», имея в виду стратегическую поддержку Тайваня.
Источники добавили, что пакет помощи должен был включать боеприпасы и автономные беспилотники, «более смертоносные», чем предыдущие поставки. Между тем Тайвань готовит собственные закупки оружия, которые могут составить миллиарды долларов.
Как сообщал Life.ru, Трамп может посетить Китай в конце октября или начале ноября текущего года. В начале осени власти Китая направили Трампу официальное приглашение, показывая продвинутую стадию подготовки. Ожидается, что визит совпадёт с саммитом АТЭС, который пройдёт в Южной Корее 31 октября — 1 ноября.