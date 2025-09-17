В Китае анонсировали возможную встречу Трампа и Си Цзиньпина в Китае

Президент США Дональд Трамп может приехать в Китай с визитом в конце октября — начале ноября текущего года. В ответ на такую поезду, Америку может посетить и председатель КНР Си Цзиньпин, но произойдёт это, скорее всего, лишь в следующем году. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

В начале сентября власти Китая направили Трампу официальное приглашение, что указывает на продвинутую стадию подготовки. Предполагается, что визит может совпасть с саммитом АТЭС, который пройдёт в Южной Корее 31 октября — 1 ноября.

«Официальное приглашение — как выстрел стартового пистолета в забеге на 100 метров, финал которого уже виден», — добавил источник издания.

При этом в США опасаются, что визит Трампа в Китай может быть воспринят как проявление слабости со стороны Вашингтона по отношению к Пекину. Решение о деталях визита в КНР остаётся за главой Белого дома. Хотя он выражает энтузиазм по поводу предстоящей поездки, ему также необходимо учитывать мнение своей команды.