Китай призвал США не делать резких движений в вопросе Тайваня
МИД КНР: США должны быть осторожны в заявлениях и действиях по Тайваню
Министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре с госсекретарём США Марко Рубио призвал Вашингтон проявлять осторожность в вопросах, затрагивающих интересы Пекина, особенно в отношении Тайваня. Об этом сообщил официальный сайт внешнеполитического ведомства КНР.
«США должны проявлять осторожность в своих заявлениях и действиях, особенно в вопросах, затрагивающих коренные интересы Китая, таких как Тайвань», — говорится в сообщении.
Недавние шаги и заявления американской стороны нанесли ущерб законным интересам КНР и фактически стали вмешательством во внутренние дела страны, отметил дипломат. Он подчеркнул, что такие действия препятствуют улучшению китайско-американских отношений. Пекин, добавил Ван И, решительно выступает против подобного поведения и будет отстаивать свои позиции.
Ранее МИД Китая сообщал о введении санкций против японского сенатора Хэй Сэки. В Пекине заявили, что он систематически распространял недостоверную информацию о Тайване, островах Дяоюйдао, а также о событиях в Синьцзяне, Тибете и Гонконге. Эти действия китайские власти расценили как вмешательство во внутренние дела страны.