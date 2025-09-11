Китай призвал США не делать резких движений в вопросе Тайваня

Министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре с госсекретарём США Марко Рубио призвал Вашингтон проявлять осторожность в вопросах, затрагивающих интересы Пекина, особенно в отношении Тайваня. Об этом сообщил официальный сайт внешнеполитического ведомства КНР.

«США должны проявлять осторожность в своих заявлениях и действиях, особенно в вопросах, затрагивающих коренные интересы Китая, таких как Тайвань», — говорится в сообщении.

Недавние шаги и заявления американской стороны нанесли ущерб законным интересам КНР и фактически стали вмешательством во внутренние дела страны, отметил дипломат. Он подчеркнул, что такие действия препятствуют улучшению китайско-американских отношений. Пекин, добавил Ван И, решительно выступает против подобного поведения и будет отстаивать свои позиции.