6 сентября, 09:44

Китайские военные сопроводили корабли Канады и Австралии в Тайваньском проливе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Военно-морские силы Китая взяли под полный контроль проход кораблей Канады и Австралии через Тайваньский пролив. Об этом информирует издание Global Times.

Китайские военные осуществляли наблюдение за канадским фрегатом HMCS Ville de Quebec и австралийским ракетным эсминцем HMAS Brisbane на всём протяжении их маршрута 6 сентября. В материале подчёркивается, что ситуация оставалась полностью под контролем ВМС НОАК.

США умолчали о встрече с представителями Тайваня на Аляске, чтобы не злить Си Цзиньпина
США умолчали о встрече с представителями Тайваня на Аляске, чтобы не злить Си Цзиньпина

Ранее президент России Владимир Путин ответил на провокационный вопрос американского журналиста о ситуации между КНР и Тайванем, заявив, что не слышал о планах Народно-освободительной армии Китая применить силу. Он отметил, что в политике не следует спекулировать на гипотетических сценариях, поэтому не может комментировать то, что ещё не произошло.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Китай
  • тайвань
  • Канада
  • Австралия
  • Мировая политика
  • Политика
