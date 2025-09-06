Китайские военные осуществляли наблюдение за канадским фрегатом HMCS Ville de Quebec и австралийским ракетным эсминцем HMAS Brisbane на всём протяжении их маршрута 6 сентября. В материале подчёркивается, что ситуация оставалась полностью под контролем ВМС НОАК.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на провокационный вопрос американского журналиста о ситуации между КНР и Тайванем, заявив, что не слышал о планах Народно-освободительной армии Китая применить силу. Он отметил, что в политике не следует спекулировать на гипотетических сценариях, поэтому не может комментировать то, что ещё не произошло.