Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 01:25

США умолчали о встрече с представителями Тайваня на Аляске, чтобы не злить Си Цзиньпина

FT: США и Тайвань провели секретную встречу на Аляске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey

Представители Минобороны Соединённых Штатов и Тайваня на минувшей неделе провели секретные переговоры на Аляске. Такой информацией делится издание Financial Times, ссылаясь на неназванные источники.

Подчёркивается, что встреча состоялась после отмены двусторонних переговоров Тайваня и США на высоком уровне, которые были намечены на июнь. Тогда делегацию Тайваня должен был возглавить глава МО Веллингтон Ку.

«На встрече в Анкоридже стороны представляли высокопоставленный представитель Пентагона по Индо-Тихоокеанскому региону Джед Ройал и заместитель советника по национальной безопасности Тайваня Сюй Сы-цзень», — сообщили собеседники газеты.

Один из американских чиновников отметил, что решение провести переговоры на Аляске и понизить их уровень было преднамеренной попыткой сделать встречу менее резонансной, чтобы не ставить под угрозу саммит американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Reuters: США создают флот из морских беспилотников на случай войны с Китаем
Reuters: США создают флот из морских беспилотников на случай войны с Китаем

Ранее бывший советник вице-президента Соединённых Штатов Камалы Харрис по делам национальной безопасности Филип Гордон заявил, что американский Конгресс может рассмотреть «тайваньский сценарий» для урегулирования украинского конфликта. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • США
  • тайвань
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar