США умолчали о встрече с представителями Тайваня на Аляске, чтобы не злить Си Цзиньпина

Представители Минобороны Соединённых Штатов и Тайваня на минувшей неделе провели секретные переговоры на Аляске. Такой информацией делится издание Financial Times, ссылаясь на неназванные источники.

Подчёркивается, что встреча состоялась после отмены двусторонних переговоров Тайваня и США на высоком уровне, которые были намечены на июнь. Тогда делегацию Тайваня должен был возглавить глава МО Веллингтон Ку.

«На встрече в Анкоридже стороны представляли высокопоставленный представитель Пентагона по Индо-Тихоокеанскому региону Джед Ройал и заместитель советника по национальной безопасности Тайваня Сюй Сы-цзень», — сообщили собеседники газеты.

Один из американских чиновников отметил, что решение провести переговоры на Аляске и понизить их уровень было преднамеренной попыткой сделать встречу менее резонансной, чтобы не ставить под угрозу саммит американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.