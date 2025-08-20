Reuters: США создают флот из морских беспилотников на случай войны с Китаем

Пентагон разрабатывает флот морских беспилотников для потенциального конфликта с Китаем, однако программа сталкивается с серьёзными техническими проблемами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Агентство отмечает, что в ходе недавних испытаний в Тихом океане один из прототипов беспилотных кораблей неожиданно остановился из-за программной ошибки, после чего другой аппарат на большой скорости врезался в него и перелетел через палубу. Ранее другой беспилотный катер внезапно включил двигатели и перевернул буксировавшее его судно. По данным источника, причиной обоих инцидентов стали ошибки в программном обеспечении в комбинации с человеческим фактором.

Разработку надводных безэкипажных кораблей ведут компании Saronic и BlackSea Technologies. Целью Пентагона является создание роёв автономных морских и воздушных дронов, способных действовать без команд извне и сорвать возможную военную операцию КНР против Тайваня. В отличие от относительно дешёвых украинских катеров, применяемых в Чёрном море, американские аппараты стоимостью в несколько миллионов долларов должны быть более технологичными.

Планы военного ведомства сталкиваются и с другими трудностями. Как стало известно Reuters, Пентагон отправил в отставку руководителя программы закупок морских беспилотников и в одностороннем порядке приостановил действие контракта на 20 миллионов долларов с компанией L3Harris, занимавшейся разработкой критического программного обеспечения.

При этом BlackSea Technologies уже заключила с ВМС США контракты на сумму 160 миллионов долларов и ежемесячно производит несколько десятков разведывательных дронов. Компания Saronic разработала собственный катер Corsair и получила от Пентагона 20 миллионов на разработку прототипов, но контракт на его закупки пока не заключён.